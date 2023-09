Elon Musk dijo que no puede ser antisemita porque es “aspiracionalmente judío” y ha estado en Israel.

Sus comentarios se produjeron después de que amenazara con demandar a la ADL, diciendo que lo había acusado de antisemitismo.

Musk ha enfrentado críticas por el nivel de contenido antisemita en X desde que se hizo cargo del sitio.

Elon Musk se describió a sí mismo como “aspiracionalmente judío” en una entrevista reciente en la que habló de las consecuencias con la Liga Antidifamación por la difusión de contenido antisemita en X.

En una discusión de hora y media organizada por el comentarista conservador Ben Shapiro, Musk dijo que “toda la historia de su vida es, de hecho, prosemita”, y destacó su asistencia a un preescolar hebreo y sus múltiples viajes. a Israel como razones por las que no podía ser antisemita.

“De hecho, fui al preescolar hebreo… No sé si soy genéticamente judío, tal vez en alguna parte, pero diría que soy aspiracionalmente judío”, dijo.

“Mi padre me llevó a Israel cuando tenía 13 años. Fui al Muro [Occidental], fui a Masada. He estado en Masada dos veces, no sé si hay mucha gente que pueda decir eso”.

Más tarde añadió que tiene “el doble de amigos judíos que de amigos no judíos” y que, como resultado, “en algunos aspectos, creo que soy básicamente judío”.

Musk se encuentra actualmente en una disputa de alto perfil con la Liga Antidifamación, una organización judía internacional sin fines de lucro que combate el antisemitismo.

El CEO de Tesla escribió anteriormente en X que la ADL estaba privando a su plataforma de redes sociales de ingresos publicitarios “al acusarnos falsamente a él y a mí de ser antisemitas”. También amenazó con demandar a la organización .

El jefe de la ADL, Jonathon Greenblatt, dijo en una declaración reciente que el comportamiento de Musk es “totalmente peligroso y profundamente irresponsable”.

“Musk está interactuando y elevando a estos antisemitas en un momento en que la ADL está siguiendo una oleada de amenazas de bomba y ataques aplastantes contra sinagogas e instituciones judías”, dijo Greenblatt.

Un informe de la ADL publicado a principios de este año detallaba niveles crecientes de “antisemitismo virulento” en X y decía que los cambios de Musk en las políticas de moderación de contenido del sitio habían ayudado a que el odio proliferara en la plataforma.

X también enfrenta acciones legales por parte de HateAid, una organización sin fines de lucro de derechos humanos, y la Unión Europea de Estudiantes Judíos, quienes dicen que la plataforma no eliminó publicaciones antisemitas y que negaban el Holocausto incluso después de que fueron denunciadas. Musk ha dicho que el nivel de discurso de odio en la plataforma ha disminuido desde su adquisición.

Elon Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Insider, realizada fuera del horario laboral normal.