Mónica Sucari, presidenta de FACCMA explicó como comenzó la iniciativa: «Es un evento que en 2018 la OSM junto con la embajada me vinieron a proponer a mí si podíamos hacer una fiesta para celebrar Israel en una institución socio-deportiva.»

«El primer evento se hizo en Hacoaj y ahí nos comprometimos a hacerlo todos los años. En 2019 se hizo en Cissab, luego vino la pandemia, y ahora lo hicimos en el CSHA. Es un evento que siempre se hace en conjunto entre la OSM, embajada y FACCMA.» Agregó la presidenta, Mónica Sucari.

Por su parte, el presidente del Círculo Social Hebreo Argentino (CSHA) Gustavo Sakkal comentó: «Es el evento más hermoso que pudiéramos tener en el CSHA. Somos una institución muy identificada con Israel, con el sionismo, y recibir a la embajadora, recibir a toda la comunidad judía argentina y sentir que somos una partecita de Israel nos enorgullece.»

La embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, estuvo presente durante el evento y aseguró que: «En este evento se destacan los vínculos entre la colectividad, donde participan distintas instituciones socio-deportivas, y todos podemos unirnos alrededor de Israel. Este es el significado. Estoy muy feliz de que estén celebrando a Israel.»

Además, el Keren Kayemet Leisrael realizó un plantado de un árbol, del que participaron todas las instituciones convocadas al evento, sobre lo que la embajadora comentó: «KKL está haciendo un trabajo excelente y nosotros nos sumamos.»

«Cuando me invitaron dije que raro que estén celebrando 74 años del Estado de Israel en junio. Y después pensé ¿Y por qué no? Por qué no celebrar al Estado de Israel cada día. Esto nos une a todos, porque todos estamos de acuerdo en apoyar a Israel.» Agregó la embajadora Galit Ronen.

La representante de la Agencia Judía y la OSM para el cono sur, Gaby Glazman comentó: «Es mi primer Mega Israel, no sabía bien qué esperar, y me encontré realmente con una fiesta israelí. Pocas veces como shlija puedo sentir tan cercano a Israel. Hoy es un día de esos. Esta es la fiesta macabea que nos representa aquí y gracias por darme la oportunidad de participar.»