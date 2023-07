En medio de Caos y Protestas el Parlamento de Israel Aprueba la Primera Ley de la Polémica Reforma Judicial

La ley fue aprobada con 64 votos a favor -todos los diputados de los partidos de la coalición de gobierno- y cero en contra, ya que se ausentaron de la votación los 56 diputados del bloque opositor.

De esta manera La Knéset (Parlamento israelí) aprobó hoy de forma definitiva la ley que anula la doctrina de la razonabilidad, la primera ley del paquete legislativo de la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

La doctrina de la razonabilidad, ahora anulada, permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones o nombramientos gubernamentales y es vista por el movimiento de protestas como una garantía democrática fundamental frente a abusos de poder.

El proyecto de ley estándar de razonabilidad se convirtió oficialmente en ley, marcando el primer proyecto de ley en la controvertida reforma judicial del gobierno en aprobarse después de seis meses de intenso debate público y negociaciones sobre un posible compromiso que duró hasta el último minuto.

La oposición boicoteó la votación y el resultado final fue de 64-0. Todos los miembros de la coalición votaron a favor del proyecto de ley.

La votación en segunda lectura del proyecto de ley incluyó 140 objeciones y duró varias horas.

Despues de un largo debate de mas de 26 horas desde el domingo a las 10:00 a.m y se prolongó hasta el último minuto ya que las negociaciones sobre un compromiso continuaron entre los diputados en el pleno durante la votación, y el presidente Isaac Herzog y su equipo hablaron con el presidente del Shas, el diputado Aryeh Deri y con Netanyahu.

Al parecer, se llegó a un acuerdo en un momento dado, cuando el ministro de Defensa, Yoav Gallant, se dirigió a la parte de la oposición del pleno y estrechó la mano del líder de la oposición, MK Yair Lapid, y del presidente de Unidad Nacional, MK Benny Gantz.

Sin embargo, ninguna propuesta de compromiso dio frutos y el proyecto de ley fue aprobado. Levin y Rothman acusaron a la oposición de exagerar las ramificaciones del proyecto de ley y declararon que el proyecto de ley no dañaría los derechos individuales.

El líder de la oposición, Yair Lapid, denunció en sus comentarios finales que el gobierno de Israel está creando una profunda grieta en el país, permitiendo intencionalmente que se desmorone, en un candente discurso dijo “Me senté el último día con los jefes del sistema de seguridad. Con el jefe del Shin Bet, con representantes de las FDI. Nos dirigimos al desastre”, dijo.

Lapid acusó al respecto “que esto es una toma de posesión por parte de una minoría extrema sobre la mayoría israelí, y también una toma hostil de su partido. Saben que lo que está sucediendo aquí es un desastre que se puede prevenir.

Una tragedia que debemos detener. “Ustedes pueden detener esto. Puede que no sea lo que planearon para ustedes mismos.

Puede que no sea por lo que viniste a la política, pero si no lo detienes ahora, te despertarás por la noche en los próximos treinta años y te preguntarás por qué sabías que era lo correcto, pero no lo hiciste”.

A pesar de todas las manifestaciones , reclamos, polémica el resultado es que la ley fue aprobada y ahora resta saber cuales serán sus primeras consecuencias