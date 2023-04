Enrique Krauze nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales

El Pleno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) nombró al historiador e intelectual Enrique Krauze académico de honor, la máxima distinción que otorga.

Tomará posesión el próximo mes de octubre en una sesión de la RACMYP y su discurso será respondido por el académico Emilio Lamo de Espinosa, expresidente del Real Instituto Elcano.

El presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás, justificó el nombramiento de Krauze como académico de honor -el último que recibió tal distinción fue Giuliano Amato, quien fue primer ministro de Italia en dos ocasiones- en que es un “intelectual de referencia en el mundo hispanoamericano, un gran amigo de España y se trata de un historiador, filósofo y político del más alto nivel internacional”.

Nacido en 1947 en la capital mexicana, Krauze es ingeniero industrial por la UNAM, doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México y pertenece como miembro de número a la Academia Mexicana Historia.

Está reconocido como uno de los más importantes historiadores mexicanos de su generación y uno de los intelectuales más importantes del orbe hispano, y a lo largo de cuatro décadas ha destacado “por su defensa de la democracia y los valores liberales, así como por su denuncia del populismo y autoritarismo”.

Ha publicado más de 20 libros de diversos géneros (el último de ellos ha sido ‘Spinoza en el parque de México’) y su obra ha sido traducida al inglés, portugués, polaco y chino.

En 1977 ingresó en la revista ‘Vuelta’, dirigida entonces por Octavio Paz, como secretario de redacción. Entre 1981 y 1996 fu subdirector de esa publicación. En 1991 fundó la Editorial Clío, que también dirige. En 1999 sacó a la luz la revista ‘Letras Libres’, que también dirige. Ha sido profesor en las universidades de Oxford y Princeton. En su faceta de editor de Clío ha publicado cerca de 250 volúmenes de historia, arte y cultura. Ha sido también productor ejecutivo de más de 300 documentales de historia mexicana realizados por Clío desde 1998. Ha sido editorialista en The New York Review of Bools, The New York Times, El País y Reforma.

En España ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio (2003), la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica (2008) e igualmente fue Premio Internacional de Ensayo Caballero Bonald, en 2012 y Premio de Historia Órdenes Españoles, que le fue otorgado en 2021 por la las Órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa.

Click aquí para saber más de Enrique Krauze