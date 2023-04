ESPN lanza una película sobre el corredor judío Frum dividido entre guardar Shabat y competir (VER EL VIDEO)

Oliver Ferber es un atleta de campo traviesa estrella que también es un judío observante. En 2021, Ferber tomó la difícil decisión de quedarse fuera de un campeonato de alto nivel que estaba programado para Shabat.

Ese Kidush Hashem masivo ha tenido repercusiones increíblemente positivas. Ahora, un cortometraje de ESPN, “Running on Faith”, cuenta la asombrosa historia real de Oliver.

En noviembre de 2021, Ferber, un estudiante de la escuela diurna judía Charles E. Smith (JDS) en Rockville, Maryland, había asumido un nivel mucho más alto de observancia de Shabat que el que su escuela y comunidad habían enseñado.

Según lo informado por ESPN: En ese día de noviembre, “Él había elegido permanecer al margen de la competencia del campeonato estatal de cross country de Maryland. Había optado por llevar pantalones de color caqui y un jersey verde en lugar de la camiseta de atletismo. Había elegido estar en el exterior mirando hacia adentro, mirando mientras su equipo corría por el tramo final hacia la línea de meta porque, en su corazón, eso era lo que pensaba que tenía que hacer”.

La historia continuó: “Se trataba de fe, convicción y creencia. Se trataba del peso que conlleva enfrentarse a una de las preguntas más difíciles que una persona puede enfrentar: ¿Qué haces cuando todas las personas en las que confías te dicen que hagas una cosa, pero estás bastante seguro de que se supone que debes hacer exactamente lo contrario? ?”

Durante los primeros días de la pandemia en 2020, Oliver se encontró gravitando cada vez más hacia su judaísmo. “Empezó a orar más. Comenzó a conectarse con otros judíos que eran más observadores a través de grupos de jóvenes. Comenzó a adoptar un enfoque más estricto de la santidad de Shabat”.

“Nada de eso me pareció especialmente difícil”, dijo. “Es en lo que creía, y sentí que las otras cosas que estaba haciendo eran hipocresía. Hasta cierto punto, sentí que tal vez estaba viviendo una mentira”.

La historia de Oliver es bastante asombrosa. El artículo de ESPN decía: “Oliver había mostrado interés en ser más observador que el resto de la familia a lo largo de los años, dijeron sus padres. El día que la hermana de Oliver se convirtió en Bat Mitzvah, recordó Scott, Oliver insistió en que quería caminar hasta la sinagoga, a 3.5 millas de distancia, en lugar de viajar en automóvil”.

Sorprendentemente, su madre, que no observaba Shabat, se adaptó a sus necesidades. Ella “ preparó las comidas de los viernes con anticipación, luego usó calentadores especiales para calentar la comida… Sus amigos hicieron planes con él para el fin de semana antes de la puesta del sol porque apagaría su teléfono una vez que comenzara Shabat. Cuando la familia quería ir a la playa durante el fin de semana del verano, tenían que salir temprano los viernes por la tarde en lugar de más tarde por la noche, después de que pasara el embotellamiento, como siempre solían hacer”.

“Una vez, Oliver y su papá estaban en el aeropuerto un viernes esperando un vuelo a Providence, Rhode Island, para que Oliver pudiera visitar la Universidad de Brown. Se suponía que el vuelo aterrizaría un poco después de las 4:00 p. m., tiempo suficiente para que los Ferber tomaran un taxi a su hotel antes del atardecer a las 6:00 p. m., cuando comenzaría Shabat.

Pero el vuelo se retrasó. La llegada estimada fue a las 4:45 pm Luego a las 5:10 pm Luego a las 5:30 pm Scott miró a Oliver y lo supo. Recogieron sus maletas y se fueron a casa”.

Luego, en 2021, Oliver decidió no participar en la carrera por el campeonato, a pesar de la enorme presión, incluso de sus compañeros de equipo y su escuela judía.

El artículo cita el posek legendario, el Taz. “En la década de 1600, el gran pensador polaco, el rabino David Halevi Segal, escribió que si bien “es ciertamente posible obtener placer como resultado del ejercicio… está prohibido porque mientras corre, [uno] no disfruta de la experiencia, y no está permitido sobre la base del placer que [uno] experimenta después”.

En otras palabras, como dijo Oliver, “La alegría y el placer de ganar un campeonato estatal no cambiaría el hecho de que correr duro es difícil y doloroso”.

Jason Belinkie, entrenador de cross country en JDS durante 15 años, no estaba contento con la decisión de Ferber. Él dijo: “No entendí de dónde venía Oliver. Fue difícil porque no quería ofenderlo. Pero también fui honesto con él en cuanto a que es una parte crítica de nuestro equipo. Y que no estábamos seguros de cómo lo íbamos a hacer si no formaba parte de nuestro equipo en el campeonato estatal”.

Para complicar las cosas, sus compañeros de equipo formaron un nuevo chat grupal sin él, para los “corredores estatales”. Uno de sus amigos le dijo: “Si no vas a correr, no te presentes. Nadie quiere ver tu cara”.

La madre de Oliver le dijo que se lo debía a sus compañeros de equipo para correr; que su familia que vivía en Israel dijo que estaba bien que él se presentara; que los funcionarios de la escuela JDS fueron buenos con él corriendo.

“Me importaba porque estaba defraudando al equipo, a la escuela, a mi familia”, dijo. “Es una escuela judía que puede ganar un campeonato estatal. Estoy como, ‘Hazlo por el pueblo judío. Tienes que correr’”.

Según el artículo: “Oliver lloró, más de una vez. Cambió de opinión, más de una vez. Según Belinkie, incluso el rabino con el que Oliver estaba consultando indicó en un momento que correr podría ser una opción defendible. “Tenía a todo el mundo en su contra en esa situación”, dijo el técnico.

Sin embargo, Oliver no podía evitar la sensación de que sabía lo que era correcto.

“No se te permite hacer ejercicio realmente intenso que realmente no disfrutes”, dijo con naturalidad. “Y cuando corres cuesta arriba, cada paso requiere esfuerzo. Y es duro y duele. Y si estás haciendo eso y dices, ‘Oh, esto es divertido’, entonces no estás compitiendo de la manera correcta”.

Se encogió de hombros. “Quería vivir mis valores”, dijo.

Entonces el entrenador de Oliver le sugirió que escribiera una carta. Si bien era una posibilidad remota, la esperanza era que cambiarían la fecha del campeonato a un domingo en los próximos años.

Belinkie le pidió que le escribiera una carta a Greg Dunston, el director de la carrera por el campeonato estatal desde hace mucho tiempo. La carta decía:

Estimado Sr. Dunston…

Me gustaría contarles sobre mi experiencia y la experiencia de mi equipo con los estados durante la temporada de campo traviesa 2021. …

Podría correr en los estados, que caerían durante Shabat, y violar todas mis creencias religiosas, o podría observar Shabat, pero potencialmente negarme a mí y a mis compañeros de equipo la oportunidad de ganar un campeonato estatal. …

Me sentí extraordinariamente deprimida y ansiosa. Esos días fueron los más estresantes que he experimentado en mi vida. …

Esta decisión fue… una decisión increíblemente difícil y dolorosa de tomar. …

[Para] mí y los futuros corredores, significaría mucho poder correr y guardar Shabat.

Muchas gracias por el tiempo que ha dedicado a esta decisión.

Mejor,

Oliver Ferber

Sorprendentemente, la carta funcionó. Dunston leyó la carta y lo conmovió. Había escuchado a Belinkie preguntar antes sobre un cambio, pero siempre podía encontrar una razón para mantener la reunión los sábados.

“Me hizo esforzarme un poco más”, dijo Dunston. “Cuando me escribió esa carta, era cuestión de mirarla y decir: ‘Bueno, este chico realmente quiere postularse, déjame ver qué puedo hacer’.

“Se notaba por su carta que realmente quería competir y estar con sus compañeros de equipo”, continuó Dunston. “Y esta iba a ser la última vez que podría hacerlo”.

A mediados de junio de 2022, Oliver y sus compañeros de equipo se enteraron: ese otoño, la carrera por el campeonato estatal sería un domingo y estaban eufóricos.

En su última temporada, Oliver finalmente pudo participar y su equipo ganó el campeonato estatal. Pero lo más importante, se mantuvo fiel a sí mismo y a su fe judía. “Elijo mi propio camino”, dijo.