Acabo de leer el discurso de un empresario muy importante y personalidad de la comunidad judía y de México.

Y déjenme decirles que el Dr. Don Alfredo Achareste señor es un verdadero ejemplo a seguir. No solo ha sido un empresario exitoso, sino que también ha sido un líder en la responsabilidad social empresarial. ¡Bravo por él!

Me encanta que haya enfatizado que el éxito empresarial no tiene sentido si no viene acompañado de justicia social. Y estoy completamente de acuerdo con él en que la sociedad civil organizada es indispensable para encontrar soluciones a los problemas más grandes del país.

Además, me parece genial que haya fundado y ayudado a crecer distintas fundaciones con el objetivo de ayudar a crecer a la gente. Y no solo eso, sino que también ha dejado un impacto positivo en la comunidad y el país.

Por último, me encanta que haya dejado un mensaje a los jóvenes. La educación es la clave para el crecimiento personal y profesional, y el éxito no se mide únicamente por el dinero y la fama. Así que sigan sus sueños, estudien todo lo que puedan, trabajen muy duro y recuerden que todo es posible si se lo proponen.

En resumen, este discurso es una verdadera joya y debería ser escuchado por todos los empresarios y jóvenes del país. Gracias por compartirlo con nosotros.

Este es el discurso: