Esto pone en pone en peligro vidas de israelíes y palestinos ¿Qué esta pasando en Jenin realmente? Informe de la Embajada de Israel en México

SOBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN JENIN: Israel hará lo necesario para neutralizar el terrorismo que pone en peligro a civiles israelíes y palestinos.

Decenas de israelíes asesinados

Una ciudad convertida en un bastión del terrorismo

Miles de civiles palestinos usados como escudo humano

Menores adoctrinados al terrorismo

Escuelas y mezquitas convertidas en centros de operación para el terrorismo

Desde comienzos del año hubo 29 asesinados (incluyendo un ciudadano palestino de Gaza que trabajaba en Israel y murió por un cohete disparado desde Gaza) y más de 270 heridos en diferentes ataques terroristas.

El 26.6 se dispararon dos cohetes desde la zona de Jenin por primera vez desde la Segunda Intifada (los cohetes explotaron dentro de los territorios de la Autoridad Palestina). El lanzamiento de estos cohetes es resultado de la organización de entidades identificadas con el Hamas.

A pesar de que los cohetes en cuestión fueron preparados de forma doméstica y el lanzamiento no fue exitoso, son una muestra del constante esfuerzo de las organizaciones terroristas que están en el norte de Samaria y en Jenin de mejorar sus armas y producir explosivos y cohetes.

La ola terrorista actual es resultado de la incitación constante por parte de todo el sistema palestino y particularmente por parte de Irán, Hamas y la Yihad Islámica Palestina.

Las organizaciones terroristas Yihad Islámica y Hamas se aprovechan de la inestabilidad de la Autoridad Palestina y su negativa a actuar contra organizaciones terroristas

El campo de refugiados de Jenin se convirtió en un bastión del terrorismo y en una ‘ciudad refugio’ para terroristas en la que se desarrollan armas avanzadas

SOBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN JENIN en conferencia Tal Itzhakov Agregada de presa de la embajada de Israel en México informo

Que Israel hará lo necesario para neutralizar el terrorismo que pone en peligro a civiles israelíes y palestinos.

Esto no dejó a las FDI más opción que entrar y actuar en esta zona para evitar ataques contra Israel. y la población palestina en Jenin

La intención de Israel con la operación es capturar a los combatientes y debilitar a los grupos palestinos en la ciudad, convertida en símbolo del terrorismo palestino.

as tropas israelíes empezaron a retirarse de Yenín el martes por la noche, dijo a la AFP una portavoz del ejército, tras una operación de gran envergadura en la que 12 palestinos murieron en el norte de Cisjordania ocupada.

“Las tropas israelíes iniciaron la retirada de Yenín”, declaró la portavoz, sin aportar más detalles.

Un soldado israelí también murió la noche del martes por “fuego vivo” en un operativo en el campo de refugiados de Yenín, informó el ejército.

Israel inició el lunes su mayor incursión militar en años en Yenín, en el norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Canales israelíes retransmitieron imágenes de vehículos militares abandonando la zona y entrando en territorio israelí.

Durante el día, un ataque perpetrado con un vehículo causó siete heridos en Tel Aviv, un atentado aplaudido por el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza y que afirmó que era “una primera respuesta a los crímenes cometidos contra nuestro pueblo en el campo de Yenín”.

El autor del atropello, un palestino, apuñaló también a varios transeúntes.

El jefe de la policía, Yaakov Shabtai, declaró que el “terrorista” era un habitante de Cisjordania y que había sido abatido por un civil.

En Yenín, los drones sobrevolaron el martes una ciudad con tiendas cerradas y calles desérticas, llenas de escombros, piedras y barricadas improvisadas, constató un periodista de AFP.

En la conferencia Tal Itzhakov Agregada de presa de la embajada de Israel en México informo que el Ejército de Israel que la operación en Yenín “es muy precisa” ,

En este sentido, ha abundado en que las tropas israelíes “actúan contra terroristas, no contra la población palestina”. No tenemos problema alguno con los palestinos no combatientes, tenemos un gran problema con los terroristas que se esconden detrás de esos civiles. Hemos ido (a Yenín) a hacerles frente y se están escondiendo detrás de los civiles y huyendo

Esperamos que esto termine y que no haya más actos de terrorismo desde Yenín

“Los objetivos siguen en marcha, la idea es incautar tantas armas como sea posible y detener a los mas milicianos posibles, lo que garantice también una mayor tranquilidad para los habitantes de la zona

Se espera que Israel apoye a que pronto se restablezca de lo mas normal en Cisjordania y en Jenin en particular

El portavoz del FDI y parte de la Misión militar Dinar menciono en algunos comentarios que en esta línea, se reitero que las autoridades israelíes “están intentando reparar” todo daño causado a la infraestructura durante la operación, “aunque cueste mucho dinero y esfuerzo. “Es nuestra responsabilidad y obligación frente a los palestinos no combatientes. Estamos intentando hacerlo mientras intentamos combatir el terrorismo, lo que es muy difícil de hacer a la vez”,

En otro orden de cosas, el mismo Dinar ha defendido que “la cooperación militar entre Israel y la Autoridad Palestina es muy importante para la seguridad y la estabilidad de la región”, después de que las autoridades palestinas cortaran su coordinación con Israel en respuesta a la operación.

La decisión fue anunciada a última hora del lunes tras una reunión en Ramala de la cúpula de la Autoridad Palestina con el presidente Mahmud Abbas al frente en el que invitan a los líderes de los partidos políticos palestinos a una reunión de emergencia para “acordar una postura nacional y cerrar filas frente a la agresión israelí”.

De esta forma, el portavoz del Ejército israelí ha explicado que “en áreas en las que hay coordinación y uno no se ocupa de la misma, lo que se ven son sitios como Yenín, que se convierten en bastiones terroristas que requieren este tipo de operación”.

“Espero que la coordinación de seguridad siga funcional”, ha reseñado Dinar, que ha afirmado que, en cualquier caso, es un asunto que se gestiona entre las autoridades civiles.

Por último, ha hecho un llamamiento al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a Yihad Islámica a “no escalar la situación” y a evitar “una guerra y un derramamiento de sangre que no es beneficioso para nadie”, ante la posibilidad de que los grupos armados palestinos lleven ataques en venganza por la ofensiva.