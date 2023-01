Figura real de alto rango de los Emiratos Árabes Unidos en Israel: ‘Este es el mejor tratamiento médico que he recibido’

El jeque Khalid Qasmi , una figura real de los Emiratos Árabes Unidos , fue hospitalizado esta semana en Israel, el primer miembro de la realeza árabe que se sabe que ha sido tratado en Israel. Su visita puede allanar el camino para que más emiratíes reciban atención médica en Israel.

El jeque de 45 años del emirato de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos llegó el domingo al Centro Médico Emek en Afula para recibir tratamiento por complicaciones de salud relacionadas con un accidente automovilístico hace varios años. Está previsto que regrese a los Emiratos Árabes Unidos el jueves. El Servicio de Prensa de Tazpit obtuvo acceso exclusivo para hablar con Sheikh Qasmi, quien elogió la atención médica de Israel y expresó su agradecimiento por la cálida recepción que ha recibido.

Durante su conversación con TPS, el jeque usó una kipá , o solideo judío, diciendo que era una señal de respeto por el pueblo judío y el estado de Israel.

“Esta es una expresión especial de lo que todos queremos decir cuando decimos ‘acuerdos de paz’”, dijo Sheikh Qasmi, “Es una expresión de humanidad pura y no tengo más remedio que expresar mi agradecimiento al pueblo de Israel y deseo cooperación continua entre los países en todos los campos”.

“Este es el mejor tratamiento médico que he recibido desde el accidente automovilístico. He viajado a varios países de Europa y he estado hospitalizado en diferentes clínicas, desde que me lesioné”, dijo, “pero desde que llegué a Israel ha habido una gran mejoría en mi condición”.

Sheikh Khalid dijo: “Me sorprendió no solo la calidad del personal médico y las capacidades avanzadas en Israel, sino principalmente la hospitalidad y las expresiones de simpatía del personal médico y otras personas que conocí aquí”.

Sheikh Qasmi también confirmó que “Muy pronto regresaré a Israel para recibir más tratamientos médicos”.

Fue invitado a Israel por el ex ministro del gabinete druso Ayoub Kara , quien es cercano a los funcionarios de los Emiratos. Kara le dijo a TPS que la estadía del jeque puede llevar a que más emiratíes reciban tratamiento médico en Israel.

“Tras la hospitalización del jeque en Israel, los Emiratos Árabes Unidos decidieron examinar la posibilidad de otorgar a todos los residentes de los Emiratos el derecho a recibir tratamientos en Israel, a expensas del Estado”, dijo Kara. “Emiratos se dio cuenta de que era un sistema de salud avanzado y decidió que lo que era apropiado para el jeque, debería darse al resto de los residentes de Emiratos”.

La estancia del jeque estuvo coordinada por la hija de Kara, Amira, quien está terminando sus estudios de medicina en Emek.

Los Emiratos Árabes Unidos es una federación de siete emiratos. La familia de Sheikh Qasmi sentó un precedente al gobernar dos emiratos diferentes, Sharjah y Ras Al Khaimah.