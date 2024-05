Fiscal General de Israel: Orden de arresto sobre Netanyahu carece de fundamento

La Fiscal General de Israel, Gali Baharav-Miara, junto con el fiscal estatal Amit Eisman, criticaron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Según informó Arutz Sheva, ambos funcionarios israelíes declararon que “la solicitud de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro y el ministro de Defensa carece de fundamento”.

Baharav-Miara y Eisman enfatizaron que Israel es un país democrático que lucha contra el terrorismo y protege su seguridad respetando las normas jurídicas internacionales. Además, subrayan que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y otras autoridades israelíes actúan con pleno compromiso con el derecho internacional. También, destacaron que las denuncias graves de violaciones de la ley son investigadas exhaustivamente dentro del sistema legal israelí.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha estado investigando presuntos crímenes de guerra en el conflicto de Gaza desde 2021, incluyendo tanto a israelíes como a combatientes de Hamas. Recientemente, el fiscal Karim Khan solicitó órdenes de arresto no solo contra Netanyahu y Gallant, sino también contra líderes de Hamas como Yahya Sinwar, Ismail Haniya y Mohamed Deif, por su implicación en los ataques del 7 de octubre de 2023.

La CPI solo investiga a individuos sospechosos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o guerra de agresión, y solo actúa si los estados no pueden o no quieren investigar estos crímenes. Israel no reconoce la autoridad de la CPI, al igual que otros países como Estados Unidos, China y Rusia.

Si bien la orden de arresto aún no ha sido emitida, su emisión podría restringir significativamente la libertad de movimiento internacional de Netanyahu, Gallant y los líderes de Hamas. Los países firmantes de la CPI estarían obligados a arrestar a los individuos buscados si estos entran en su territorio.

La decisión de solicitar estas órdenes ha generado diversas reacciones a nivel internacional. Países como Alemania y Estados Unidos han criticado la equiparación entre los líderes democráticamente electos de Israel y los líderes de Hamas. En contraste, Francia y Bélgica han expresado su apoyo a la CPI y su independencia. Organizaciones de derechos humanos han aplaudido la medida como un paso importante hacia la justicia y la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en el conflicto.

