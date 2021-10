Gal Gadot dialogó con la prestigiosa publicación estadounidense acerca de su carrera, y se refirió al maltrato que sufrió por parte del director Joss Whedon en el set de «La Liga de la Justicia».

Durante el rodaje, Whedon abusó verbalmente de la actriz israelí, cuando ella le manifestó algunas preocupaciones sobre su personaje. «¿Me diría lo que me dijo si hubiera sido un hombre? No lo sé, nunca lo sabremos», se cuestionó Gadot. «Me sorprendió la forma en la que me habló», precisó la actriz, «y si me lo dice a mí, obviamente se lo dice a muchas otras personas».

Así fue que Gadot decidió responderle y hablar con sus superiores, «hice lo que tenía que hacer». Aunque sus comentarios no se han hecho públicos, esa valentía fue lo que destacó la publicación de «Elle» que decidió que la actriz israelí ocupe una de sus portadas de este mes.

I am so excited to be a part of Elle's 2021 women in Hollywood issue and honored to be sharing it with such an amazing inspiring group of women.

Thank you for having me @ELLEmagazine and @ninagarcia and for letting me roll around in the grass 🌱 pic.twitter.com/TrkRAFNgna

— Gal Gadot (@GalGadot) October 18, 2021