Mientras las fuerzas rusas siguen golpeando las infraestructuras críticas de Ucrania, provocando cortes regulares de electricidad y agua, grupos judíos han estado trabajando para apuntalar las comunidades del país para defenderse del frío invernal, con generadores, mantas y menorás de Janucá.

Estas últimas han llegado hasta el frente de la guerra ruso-ucraniana, Bajmut, donde un soldado judío ucraniano, antiguo consejero del movimiento masortí, utilizó una para celebrar la fiesta, según la rabina Irina Gritsevskaya, directora de Midreshet Schechter, una institución conservadora que opera en Ucrania desde hace años.

Al principio de la guerra, los grupos judíos dirigían sus esfuerzos principalmente a sacar a la gente de Ucrania, facilitando la inmigración a Israel y el paso seguro a Europa. A medida que los combates se recrudecen y la mayoría de los interesados en abandonar el país ya lo han hecho, la atención ha pasado a centrarse en preparar a las comunidades de Ucrania para soportar el invierno.

Una encuesta reciente realizada por la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos entre 600 judíos ucranianos reveló que casi todos ellos tenían dificultades para mantenerse calientes y que la mayoría tendría que elegir entre calentar sus casas o comprar alimentos. Una mayoría, el 56%, dijo que no creía tener suficiente ropa de abrigo para el próximo invierno.

“Proporcionaremos generadores a escuelas, residencias de ancianos y centros comunitarios. Los generadores son realmente lo más importante, porque cuando no hay electricidad, tampoco hay agua. Así que hay residencias de ancianos en Odesa que no tienen electricidad, ni agua, ni pueden cocinar”, explica Yael Eckstein, Presidenta y Directora General de la FICJ, que afirma haber proporcionado más de 20 millones de dólares a las comunidades ucranianas desde el comienzo de los combates.

A principios de este mes, el grupo de Eckstein anunció que iba a transferir otros 6,5 millones de dólares a organizaciones que trabajan sobre el terreno en Ucrania.

“También estamos trabajando con nuestros socios para perforar pozos de agua, instalar generadores, proporcionar mantas y equipos de emergencia de calidad militar para prepararse para el invierno. A medida que cambien las necesidades, estaremos preparados para proporcionar más ayuda”, afirmó.

Eckstein señaló que la inmigración a Israel se ha ralentizado -de cientos de personas a la semana a las pocas docenas de antes de la guerra-, pero dijo que su grupo estaba preparado para aumentar rápidamente los vuelos de inmigración si fuera necesario.

Pero aunque la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos ha estado proporcionando generadores a las comunidades judías, Eckstein reconoció que hacerlos funcionar -tanto en Ucrania como en la vecina Moldavia, donde también opera la organización- es cada vez más difícil y en algunos casos inviable económicamente debido al aumento de los costes del combustible y a la creciente inflación.

“Esto es literalmente lo que me quita el sueño”, afirmó.

La recesión económica mundial también ha suscitado inquietud sobre la capacidad de la FICJ para recaudar fondos, ya que es posible que sus financiadores no puedan donar al mismo nivel que en el pasado.

“En los últimos meses hemos empezado a ver una ligera suavización, pero creo que nuestros donantes harán lo que sea necesario. Nuestros donantes han respondido una y otra vez a las necesidades de los supervivientes del Holocausto y del pueblo judío amenazado”, dijo Eckstein.

“¿Pero es algo que me preocupa? Sí, me preocupa. Miro constantemente las cifras y hago un seguimiento de las últimas tendencias. Estoy seguro de que la inflación afectará a nuestros donantes, pero no necesariamente a sus donaciones. Creo que nuestros donantes harán todo lo necesario para ayudar al pueblo judío de Ucrania”, afirma.

Fortalecer las comunidades

Para la rabina Irina Gritsevskaya, la ayuda que su institución presta a Ucrania se centra en fortificar las pequeñas pero vivas comunidades masortíes del país, aunque Midreshet Schechter también participó en el esfuerzo inicial de evacuación.

“Tenemos cuatro comunidades en Ucrania: la comunidad de Kyiv; la comunidad de Odesa; la comunidad de Kharkiv, que se encuentra, como saben, en la situación más problemática; y la comunidad de Chernivtsi, en el oeste de Ucrania, que acogió a la mayoría de los miembros de nuestras otras comunidades que tuvieron que huir de sus ciudades”, explicó Gritsevskaya.

La rabina masortí, nacida en San Petersburgo y afincada en Tel Aviv, ha visitado Ucrania varias veces durante la guerra, sobre todo en días festivos, para celebrar servicios de oración. Calcula que en Ucrania había unos 1.000 miembros dedicados de las comunidades masortíes, algunos de los cuales se han reasentado en Israel o Europa.

“La primera vez que fui fue para Purim. Fue menos de tres semanas después del comienzo de la guerra. Fue una experiencia increíble. Cruzamos la frontera [de Rumanía] a Ucrania y vimos a todos los refugiados -mujeres y niños- que venían en dirección contraria. Éramos los únicos que entrábamos en Ucrania por la frontera”, cuenta.

“No había megilla en Chernivtsi, así que la trajimos con nosotros, la llevamos a través de la frontera y tuvimos una lectura de megilla allí”, dijo Gritsevskaya, refiriéndose al rollo del Libro de Ester, que se lee en la festividad de Purim.

Volvió en primavera para organizar un Séder de Pascua para más de 100 personas y ayudó a la red de campamentos conservadores Ramah a organizar un campamento de verano para niños ucranianos en Rumanía.

Gritsevskaya dijo que estaba trabajando en tres áreas principales de cara al invierno: ayudar a los miembros de sus comunidades a encontrar empleo; enviar paquetes de ayuda para Janucá; y fortificar los centros comunitarios judíos.

“Preparamos kits que incluían mantas y sudaderas de abrigo, una kipá, una menorá de Janucá y 44 velas para que todo el mundo pudiera encenderlas en lugares como Kharkiv, adonde yo no puedo llegar ahora”, explicó.

Uno de estos kits llegó a manos del soldado que servía en el frente de Bajmut. Por razones de seguridad, Gritsevskaya no quiso que se publicara su nombre ni otros detalles.

En medio de los continuos cortes de electricidad y otros problemas de infraestructura en Ucrania, Gritsevskaya dijo que su organización estaba trabajando para garantizar que los centros comunitarios Masortí fueran “un lugar donde todo funcione”, donde haya electricidad y acceso a Internet constante, donde la gente pueda reunirse con seguridad.

“Tienen un generador y algún tipo de conexión a Internet. Queremos abrir nuestras comunidades el mayor tiempo posible para que la gente pueda venir a reunirse y tener un lugar tranquilo”, dijo.