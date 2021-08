Las estadounidenses April Ross y Alix Klineman arrebataron la medalla de oro en voleibol de playa en estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la categoría femenil al derrotar a las australianas Taliqua Clancy y Mariafe Artacho del Solar con un marcador de 21-15 y 21-16. Mientras que las norteamericanas se mostraron imparables, las de Oceanía poco pudieron hacer tras un partido para el olvido.

Con este resultado, Estados Unidos queda a cuatro medallas doradas de China que encabeza la tabla general por sus 34 preseas de oro obtenidas a lo largo de las competencias de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. A unos días de terminar la justa olímpica, la delegación de la Unión Americana está cada vez más cerca del combinado asiático que lidera el medallero casi desde el primer día, en una competencia de cuál país es la potencia deportiva del mundo.

