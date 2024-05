Hamás anunció la cantidad de rehenes que liberaría en la primera fase de un acuerdo

Hamás ha dicho que 33 rehenes serían los que liberaría en la primera fase de un posible acuerdo de rehenes con Israel, pero no necesariamente estarían vivos.

En un anuncio que detalla las cláusulas que había acordado el lunes en la última propuesta de acuerdo, el grupo terrorista dijo: “Durante la primera fase, Hamás libera a 33 detenidos israelíes (vivos o cadáveres)”.

El grupo terrorista dijo a los mediadores que no tiene 33 personas vivas que cumplan con los criterios “humanitarios” de la fase inicial, después de que Israel aceptara reducir la demanda anterior de 40 personas.

Y el New York Times informó el martes que el grupo terrorista había dicho explícitamente a los mediadores que algunos de los 33 rehenes que liberaría en la primera fase de un posible acuerdo de rehenes con Israel no estarían vivos. El Times dijo que no estaba claro si el grupo terrorista había informado a sus interlocutores cuántos de los 33 estarían vivos.

El hecho de no liberar a 33 rehenes vivos parecería entrar en conflicto con las demandas israelíes.

Israel había exigido inicialmente que 40 rehenes vivos que aún se encuentran en Gaza fueran liberados en la primera fase del plan de tres fases, todos ellos en la categoría llamada “humanitaria”: mujeres, niños, ancianos y enfermos.

Según múltiples informes, luego acordó reducir ese número a 33 cuando Hamás dijo que no tenía suficientes individuos vivos en esa categoría.

Sin embargo, la afirmación de que ni siquiera los 33 en discusión están todos vivos parece ser un nuevo retroceso por parte del grupo terrorista.

El lunes, Hamás dijo que había aceptado la última oferta de los mediadores árabes de un acuerdo de tres fases para un alto el fuego y un intercambio de rehenes por prisioneros. Sin embargo, Israel dijo que los términos del acuerdo habían sido alterados y “suavizados” con respecto a los que aprobó hace varios días, y que era inaceptable en su forma más reciente.

Los funcionarios de Hamás afirmaron el lunes por la noche que el acuerdo pondría fin a la guerra, mientras que Israel ha dicho repetidamente que no aceptará un acuerdo que implique poner fin a la guerra y que tiene toda la intención de reanudar su campaña para destruir a Hamás una vez que se haya llevado a cabo el acuerdo.

Estados Unidos, que junto con Catar y Egipto ha desempeñado un papel de mediación en las conversaciones, dijo que estaba estudiando la respuesta de Hamás y la discutiría con sus aliados de Oriente Medio.

Los detalles expuestos por Hamás el lunes difieren hasta cierto punto de los términos informados de lo que Estados Unidos aclamó hace una semana como una oferta israelí “extremadamente generosa”.

Según los detalles anunciados hasta ahora por funcionarios de Hamás y un funcionario informado sobre las conversaciones, el acuerdo que el grupo terrorista dijo que había acordado incluye:

Una primera fase de 42 días, en la que Hamás libera a 33 rehenes a cambio de la liberación por parte de Israel de los prisioneros de seguridad palestinos y una retirada parcial israelí de Gaza.

Una segunda fase de 42 días, en la que Hamás libera a todos los rehenes vivos restantes a cambio de más liberaciones de prisioneros y un acuerdo para establecer una “calma sostenible” en Gaza.

Una tercera fase en la que todos los cuerpos de los rehenes restantes se entregan a Israel y comienza la reconstrucción de Gaza, junto con el fin del bloqueo total de la Franja.

Israel ha dicho constantemente que no aceptará un acuerdo que implique un alto el fuego permanente y que reanudará su campaña militar después de cualquier acuerdo de tregua por rehenes, para completar sus dos objetivos de guerra declarados: liberar a los rehenes y destruir el ejército de Hamás. y capacidades de gobernanza.

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu también ha dicho que Israel se asegurará de que no haya ninguna amenaza terrorista futura contra Israel desde Gaza.

La oficina de Netanyahu dijo el lunes por la noche que la oferta de Hamás estaba lejos de satisfacer las demandas esenciales de Israel, pero que Jerusalén enviaría negociadores para continuar las conversaciones con los mediadores estadounidenses, egipcios y cataríes. Hamás liberará a 33 rehenes, tanto vivos como fallecidos, en la toma de rehenes propuesta, según The Times of Israel.

Por su parte, The Jerusalem Post publica que, según los informes, entre los rehenes que serán liberados se encuentran mujeres, mujeres soldado, niños menores de 19 años, adultos mayores de 50 años y personas que padecen enfermedades.

Las demandas de Hamás

A cambio, Hamás exigió que Israel liberara a los prisioneros palestinos de acuerdo con las diferentes categorías de rehenes.

Al tercer día del acuerdo, que durará un total de 126 días, Hamás liberará a tres rehenes. Posteriormente, Hamás liberará a tres rehenes por semana, siendo las mujeres y las soldados las primeras en la lista.

En la sexta semana, Hamás liberará a los rehenes restantes en esta etapa.

A pesar de no tener todos los detalles de la propuesta original, los medios israelíes mencionan diferencias entre el acuerdo que aceptó Hamás y la propuesta que Israel confirmó con Egipto.