“Hay que detener esto” Enfrentamos amenazas cercanas y lejanas: Ministro de defensa de Israel

Después de repudiar el atentado que dejo 2 israelís heridos, el ministro de defensa de Israel Yoav Gallant dijo que Israel enfrenta desafíos muy graves y amenazas cercanas y lejanas .

Gallant realiz0 una declaración dramatica, solicito al primer ministro Benjamin Netanyahu ,detener la legislación de reforma judicialasi mismo pidio detener las manifestaciones en su contra hasta por lo menos luego de Iom Haatzmaut

Tambien pidió a la oposición que detuviera las huelgas de reservistas de las FDI y las protestas contra el gobierno durante cualquier nueva negociación.

Cabe mencionar que hoy justamente se da una nueva con mas de 195000 reunidas en Tel Aviv

Aclaro que para el la seguridad de Israel es prioritaria y esta dispuesto a arriesgarse y hasta pagar un precio



“La seguridad de Israel es el objetivo de mi vida. Incluso ahora, estoy dispuesto a arriesgarme y pagar un precio. Las amenazas que nos rodean son inmensas, cercanas y lejanas”, dice.

Gallant dice que en las últimas semanas ha estado hablando con oficiales militares sobre los planes de revisión. “Estoy preocupado por lo que estoy escuchando”, dice.

“Nunca me había encontrado con la intensidad de la ira y el dolor que he visto ahora. La división en la sociedad penetra en el ejército y esto es un peligro inmediato y tangible para la seguridad del estado. No voy a dar mi mano a esto”, continúa Gallant.

“Necesitamos un cambio en el poder judicial, pero los cambios importantes deben hacerse con diálogo”, dice.

“El proceso legislativo debe detenerse”, agrega Gallant.