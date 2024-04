Hezbollah mantiene su capacidad de fuego

1. Al revisar y comparar los ataques de Hezbollah contra Israel en febrero y marzo de 2024, parece que la organización ha mantenido con éxito su competencia en tres despliegues principales: el despliegue de cohetes, vehículos aéreos no tripulados [drones] y misiles antitanque.

2. El principal sistema de Hezbollah es el despliegue de cohetes, cuya intensidad de actividad se mantiene en general (127 lanzamientos en febrero en comparación con 132 en marzo).

3. La intensidad de los lanzamientos de vehículos aéreos no tripulados aumentó 4,5 veces en marzo en comparación con febrero, de 7 ataques de vehículos aéreos no tripulados en comparación con 31 en marzo. Es importante mencionar que en marzo, Hezbollah sólo asumió la responsabilidad de 4 ataques con vehículos aéreos no tripulados, tal vez para tratar de evitar una «reacción comparada» israelí.

4. Aunque el número de ataques con misiles antitanques de Hezbollah ha disminuido drásticamente, de 75 ataques en febrero a 48 en marzo, todavía mantiene una capacidad significativa.

(Nota: Un ataque se refiere a un solo evento, no al número de proyectiles)

Fuente: Alma Research and Education