Únase a nosotros mientras discutimos y disfrutamos de una lectura de Popol Vuh: A Retelling de Ilan Stavans, ilustrado por Gabriela Larios.

Cómprelo y escuche la entrevista – Sábado 5 de diciembre / 9:00 AM (San Diego) / 11:00 AM (CDMX) / 12:00 PM (Miami)

«Popol Vuh: A Retelling» es un recuento en prosa inspirado y urgente del mito maya de la creación por el aclamado autor y erudito latinoamericano Ilan Stavans, magníficamente ilustrado por la artista folclórica salvadoreña Gabriela Larios e introducido por el reconocido autor, diplomático y activista ambiental Homero Aridjis.

Ilan Stavans es el editor de Restless Books y profesor Lewis-Sebring de Humanidades, cultura latinoamericana y latina en Amherst College. Sus libros incluyen On Borrowed Words, Spanglish, Dictionary Days, The Disappearance y A Critic’s Journey. Ha editado The Norton Anthology of Latino Literature, el conjunto de tres volúmenes de Isaac Bashevis Singer: Collected Stories, The Poetry of Pablo Neruda, entre decenas de otros volúmenes. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre ellos una Beca Guggenheim, la Medalla Presidencial de Chile, el Premio Internacional del Libro Latino y el Premio al Libro Judío. La obra de Stavans, traducida a veinte idiomas, ha sido adaptada al escenario y la pantalla. Cofundador del Programa de Verano Great Books en Amherst, Stanford, Chicago, Oxford y Dublín, es el presentador del podcast de NPR «In Contrast».

Gabriela Larios es una artista e ilustradora radicada en Londres, que obtuvo una maestría en Camberwell College of Arts en 2007 gracias a una beca Alban. Crea arte e ilustraciones para libros ilustrados, textiles, artículos para el hogar, telas, muebles, papelería y cerámica. Su mundo creativo se deriva de su pasión por la narración, el arte popular, el mundo natural y los patrones. Hay un espíritu ingenuo, poético y lúdico capturado en su arte y una fuerte conexión entre los recuerdos de su infancia en El Salvador y su cuerpo de trabajo: tortugas, peces, plantas, insectos, plantas y todas las criaturas y elementos que se encuentran en su obra. . Sus premios: Finalista del VIA Art Prize, Embajada de Brasil, Londres, 2017: Coastal Birds (Aves Costeras); 3 x 3 Premios Internacionales de Ilustración Mención de Honor 2017: Aves Costeras; 3 x 3 Premios Internacionales de Ilustración Mención de Honor 2015: Portada del libro; 3 x 3 Menciones de Honor de los Premios Internacionales de Ilustración 2014: Diseños Textiles

«Popol Vuh: A Retelling» está disponible en Lost City Books!