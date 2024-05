Impactante interrogatorio a un padre e hijo terroristas que confiesan haber asesinado, secuestrado y violado el 7 de octubre

Las FDI publicaron un interrogatorio en el que un padre e hijo terroristas confiesan haber asesinado, secuestrado y violado mujeres el 7 de octubre.

En las imágenes se puede observar a Jamal Hussein Ahmad Radi, de 47 años, y a su hijo Abdallah, de 18, ambos capturados por las FDI en marzo, en una sala de interrogatorios del Shin Bet describiendo sus acciones.

Los terroristas confesaron durante el interrogatorio haber haber asesinado, secuestrado y violado a mujeres en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre.

Tanto Jamal como Abdallah confirmaron eran miembros de Hamas; Jamal dijo que era miembro de las fuerzas de seguridad y Abdallah dijo que aún no tenía un trabajo específico porque solo tenía 18 años.

Jamal Hussein Ahmad Radi, his son Abdallah, and Abdallah’s his cousin, admits he gang raped an Israeli woman and then killed her on October 7

“My father raped her, then I did and then my cousin did and then we left but my father killed the woman after we finished raping her” pic.twitter.com/xPZ6OC6H9s

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) May 23, 2024