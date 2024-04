Israel jugaría las próximas ediciones de la Copa América

El presidente de la asociación israelí de fútbol, Shino Zoertz, firmó este miércoles en Asunción, Paraguay, un acuerdo de cooperación con la Conmebol, la Asociación que nuclea a los países sudamericanos

Un acuerdo pionero y de enorme importancia deportiva y política. También se incluye la posibilidad de incluir a Israel en el futuro en la Copa América y otros torneos. Zoertz y el director ejecutivo Niv Goldstein también se reunieron con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Shino Zwartz , presidente de la Asociación de Fútbol: «Este es un momento histórico particularmente emocionante, un avance internacional para la Asociación de Fútbol. Firmamos un acuerdo de cooperación con potencias gigantes, campeones del mundo, campeones de copa, países donde el fútbol es la piedra angular, cultura, religión.

Siempre llego a estos puestos con humildad y curiosidad por aprender, y con la suficiente confianza en lo que tenemos como asociación y como país para ofrecer a nuestros socios.

Nuestra verdadera amistad con Alejandro Domínguez, presidente de Conambol y vicepresidente de FIFA, ha dado frutos maravillosos para el fútbol israelí. Trabajaremos duro para traducir el prometedor acuerdo en una medida que produzca resultados significativos. Tengo muchas esperanzas de que la selección israelí forme parte de uno de los grandes torneos organizados por Conmebol, tal vez la Copa América».

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.

The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie

