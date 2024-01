Jamenei: Los ‘crímenes’ de Israel serán recordados después de su destrucción

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, tuiteó en hebreo el miércoles que los “crímenes” de Israel seguirán siendo recordados después de que el Estado judío desaparezca.

“Los crímenes del régimen sionista nunca serán olvidados. Estos crímenes no serán olvidados ni siquiera después de que el régimen sionista sea destruido por la gracia de Dios. Los autores escribirán en los libros que estas personas mataron a miles de niños y mujeres en cuestión de semanas”, escribió la máxima autoridad religiosa del país en hebreo y el martes en inglés.

El mensaje parece referirse a las víctimas registradas por el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas durante la guerra de Israel contra el grupo terrorista en Gaza, iniciada por la invasión de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre, durante la cual asesinó a 1.200 personas, en su mayoría civiles.

El régimen de Teherán amenaza habitualmente a Jerusalén con la aniquilación.

Jamenei tuvo un día ocupado el martes X, tuiteando otras cinco veces a lo largo del día, incluyendo que “después de casi 100 días, la Resistencia Palestina todavía está viva, enérgica y bien preparada, mientras que el régimen sionista está cansado, humillado, arrepentido, y ha sido marcado como un criminal”.

También tuiteó: “Sobre la cuestión de Gaza, las predicciones están resultando correctas. El régimen sionista ha sido derrotado y no ha logrado alcanzar sus objetivos después de casi 100 días. No logró aniquilar a Hamás, no logró reubicar a los habitantes de Gaza en otro territorio y no logró detener a la Resistencia”.

La cuenta X de Jamenei contiene un tuit fijado: “En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso”.

Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel que operan en los distritos de Daraj y Tuffah de la ciudad de Gaza descubrieron componentes utilizados por Hamas para producir misiles guiados con precisión y otras armas estratégicas con asistencia directa de la República Islámica de Irán , anunció el ejército el domingo.

Las tropas de la Brigada Nahal encontraron “componentes que demuestran que los terroristas de la organización terrorista Hamás aprendieron bajo la dirección iraní cómo operar y construir componentes de precisión y armas estratégicas”, tuiteó el ejército israelí, compartiendo fotografías que muestran un motor de cohete y una ojiva.

La planta de fabricación de armas respaldada por Irán fue descubierta como parte de una operación para exponer un túnel terrorista de 330 pies, añadió el ejército.

Hasta 500 hombres afiliados a las organizaciones terroristas Hamás y la Jihad Islámica Palestina (JIP) con base en la Franja de Gaza se entrenaron en Irán antes de los ataques del 7 de octubre contra Israel, informó el Wall Street Journal a finales de octubre.

El 27 de diciembre, Teherán afirmó que la masacre del 7 de octubre fue una respuesta al asesinato selectivo por parte de Estados Unidos en 2020 en Bagdad del comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qassem Soleimani.

“La inundación de Al-Aqsa fue uno de los actos de venganza por el asesinato del general Soleimani por parte de Estados Unidos y los sionistas”, dijo el portavoz del IRGC, Brig. dijo el general Ramezan Sharif a la agencia de noticias estatal iraní ISNA , utilizando el nombre de Hamas para la ola de asesinatos.

Mientras tanto, Irán está acelerando su enriquecimiento de uranio, según la Agencia Internacional de Energía Atómica , que informó a finales de diciembre que Teherán “recientemente triplicó su enriquecimiento de uranio al 60%, revirtiendo una desaceleración a principios de este año”.

Teherán ha “aumentado su producción de uranio altamente enriquecido, revirtiendo una reducción de producción anterior desde mediados de 2023”, dijo el organismo de control de la ONU, resumiendo un informe confidencial enviado a los estados miembros y obtenido por Reuters .

Irán está enriqueciendo uranio hasta un 60% en la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible (PFEP) en Natanz y en la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Fordow (FFEP), que se encuentra en lo profundo de una montaña, según el informe.