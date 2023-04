Jerry Springer, quien creó su propio género de programas de entrevistas en televisión, muere a los 79 años

Una de las figuras más memorables e influyentes de la televisión, Gerald (“Jerry”) Springer, murió el 27 de abril después de luchar contra el cáncer de páncreas durante meses. Tenía 79 años.

Springer fue nombrado alcalde de Cincinnati por un año en 1977, lo que precedió a su carrera como presentador y comentarista en la estación de televisión WLWT.

De 1991 a 2018, se emitió su salvaje y regularmente criticado “The Jerry Springer Show”, con el característico grito de la audiencia: “¡Jerry! ¡Alemán! ¡Alemán!” cuando los invitados, a veces miembros de la familia o antiguos amigos involucrados en conflictos extravagantes, se insultaron e incluso pelearon físicamente.

Inicialmente con el estilo de los programas de entrevistas convencionales, como los de Phil Donahue, Sally Jessy Raphael y Oprah Winfrey, el programa de Springer evolucionó (algunos dirían que se involucró) en algo de su propio género.

El programa inspiró una comedia de 1998 muy criticada , “Ringmaster”, en la que Springer interpretó una versión ficticia de sí mismo.

Springer nació en el Reino Unido el 13 de febrero de 1944, en una estación de metro de Londres utilizada como refugio durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, de refugiados judíos que huyeron de Landsberg an der Warthe en Prusia (ahora Polonia). Perdió a muchos miembros de su familia en el Holocausto, incluidas sus abuelas y su tío materno.

En 2009, Springer le dijo al Jewish Chronicle que cree en Dios.

“Mis padres eran judíos, así que uso las tradiciones judías para agradecer a quien sea responsable de ello. Si nací de padres católicos, usaría la tradición católica”, dijo. “Así que no estoy diciendo que los judíos tengan la respuesta más que los católicos. No sé. No (sé) cómo será después de que muramos”.

Después de la conclusión de su programa de casi 30 años, Springer apareció con frecuencia como invitado en otros programas. También comenzó otro programa, un programa de sala de audiencias inspirado en “Judge Judy” titulado “Judge Jerry”, que se desarrolló de 2019 a 2022.

Su programa característico tenía la reputación de comprometerse con el mínimo común denominador, aunque Springer miraba a la cámara con seriedad al final de cada programa y explicaba el mensaje de cada episodio.

Y a sus televidentes, que sintonizaban regularmente para recibir una dosis de conmoción, caos y libertinaje, les decía: “Cuídense a ustedes mismos y a los demás”.