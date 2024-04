La Casa Blanca difundió una foto del encuentro de Biden con la rehén liberada Avigail Idan

La Casa Blanca compartió este jueves una foto del presidente estadounidense, Joe Biden, sosteniendo en brazos a la rehén israelí-estadounidense liberada Avigail Idan, de 4 años, durante su reunión de ayer en Washington.

«Es extraordinaria y se está recuperando de un trauma indescriptible», expresó Biden en una publicación en las redes sociales, refiriéndose a Avigail.

Last year, we secured the release of Abigail, a 4-year-old who was being held by Hamas.

She’s remarkable and recovering from unspeakable trauma.

Our time together yesterday was a reminder of the work we have in front of us to secure the release of all remaining hostages. pic.twitter.com/M7bNHzZxfM

— President Biden (@POTUS) April 25, 2024