El próximo 20 de junio, la Comunidad de Madrid acogerá Madrid and The New Middle East, la primera cumbre empresarial para fomentar las inversiones y relaciones comerciales entre Emiratos Árabes Unidos, Israel y España, con la misión principal de identificar, en este nuevo entorno geopolítico, las oportunidades de negocio y colaboración en los sectores de mayor proyección y futuro para las comunidades empresariales de los tres países.

Se trata de un encuentro histórico que tiene como objetivo profundizar en el proceso de paz que se inició en 1991, cuando Madrid acogió la Conferencia de Paz Árabe-Israelí para resolver el conflicto existente entre ambas poblaciones, mediante el lanzamiento de conversaciones bilaterales y multilaterales que sentaron las bases de los Acuerdos de Oslo de 1993.

Ahora, treinta años después, tras la firma de los Acuerdos de Abraham de 2020, que establecieron la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos para ayudar a construir un nuevo Oriente Medio, dos reconocidos empresarios madrileños, Borja Gervás, Presidente de Access UAE, y David Hatchwell, Presidente de EXCEM Grupo, ambos con una amplia experiencia en los territorios de EAU e Israel, respectivamente, han puesto en marcha este ambicioso proyecto que, con vocación de continuidad, pretende sentar las bases para la cooperación económica entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y Madrid.

Está confirmada la inauguración de Madrid and the New Middle East por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como la participación de su Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty como ponente en una de las mesas, y las intervenciones de los embajadores de Israel, Rodica Radian Gordon, y de Emiratos Árabes Unidos, Majid Hassan Mohamed Hassan Al Suwaidi. Además, se contará con diversas conferencias y mesas redondas, donde participarán prestigiosos representantes del mundo empresarial y financiero de Israel, EAU y España para abordar la identificación de sinergias. Se espera que el evento sea clausurado por una autoridad del Ayuntamiento de Madrid.

En apoyo decidido a esta iniciativa, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y un grupo de prestigiosas entidades privadas y públicas patrocinan este encuentro. La organización ha sido encomendada a Madrid Open City, cuyo Presidente, Gerardo Seeliger, será uno de los portavoces.

Madrid and The New Middle East cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid, a través de Invest in Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Embajada de Israel en España, Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España, Madrid Open City, Access UAE, Zakut Innovation Hub, EXCEM Grupo, Energer, Astara, Cámara de Comercio e Industria España-Israel, Cámara de Comercio de Madrid y Spanish Business Council de EAU.