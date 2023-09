“La cultura solo puede sobrevivir cuando se está revolucionando”: Joshua Cohen

Para que su esposa no me demande. Conocí a Harold Bloom tanto como se puede conocer a una persona que es sesenta años mayor que tú y de un contexto bastante diferente, sin embargo, tampoco puedo negar que su libro Anatomía de la influencia tuvo una gran repercusión en mí.

Sí y eso que no le pagué.

Tu novela Los Netanyahus está llena de humor, ¿lo buscas per se?

Me encanta sonar como alguien de casi noventa años.

¡No me digas que la cultura de la cancelación también fue exportada a México! Es importante decir que los judíos no cancelan a las personas, hay una rama del judaísmo que sostiene que la cultura solo puede sobrevivir cuando se está revolucionando.

No me gusta hablar en términos de globalidad o universalidad. En lo personal me gustan las conversaciones granulares o familiares y eso fue lo que intenté hacer con mi novela.