Desde el lunes, las protestas y los choques entre judíos y palestinos no han hecho más que empeorar, así como el intercambio de fuego entre el Ejército israelí y las milicias palestinas en Gaza

Tras hablar con el primer ministro Benjamin Netanyahu, Biden dijo que la diplomacia de su país estaba "en contacto constante con sus contrapartes en Medio Oriente, no solo los israelíes, todos, desde los egipcios y los sauditas a los emiratíes".

El padre de Hassuna explicó que su hijo no había ido a protestar y que simplemente estaba pasando por la zona cuando "le dispararon a quemarropa".

"No me siento seguro saliendo de casa", señaló el residente judío Lior Benisti a Channel 12. "Queríamos ir donde está mi hermana, tenemos dos hijas pequeñas y decidimos quedarnos esta noche a pesar de que no tenemos una habitación a prueba de misiles. Pero mejor arriesgarse a la caída de misiles que al caos".