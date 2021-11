Una nueva seria en Netflix se abre con una escena de una mujer de cabello oscuro encendiendo velas de Shabat , recitando una oración de Shabat en hebreo para sí misma en un dormitorio abarrotado lleno de mujeres que cubren la cabeza.

Es un drama nuevo e increíble llamado «The Club», y proviene de Turquía, una tierra que generalmente no es conocida por sus representaciones de judíos.

«The Club», o «Kulüp» en turco, llegó a Netflix el 5 de noviembre y se compone de seis episodios increíblemente judíos, cautivadores y magistralmente elaborados, con diálogos en turco y ladino , o judeoespañol, el idioma judío que se habla. por judíos sefardíes de origen español. El programa está dirigido por el prolífico y consumado director de drama Zeynep Gunay Tan y además1 cuenta con un elenco de estrellas.

El nombre del espectáculo se refiere al Club Istanbul, un nuevo club que se inauguró en la capital turca en 1955, y el espectáculo se centra en las muchas almas que trabajan allí. Pero es principalmente la historia de Matilda, una mujer judía interpretada por la fascinante Gökçe Bahadir, una conocida estrella de cine y drama turco. Cuando conocemos a Matilda por primera vez en ese dormitorio judío abarrotado, acaba de obtener un indulto y sale de la cárcel por primera vez en casi dos décadas.

Como muchos judíos turcos antes que ella, pone su mirada en Israel, con la esperanza de comenzar una nueva vida allí, así como dejar atrás una tierra donde no le queda familia. Sin familia, es decir, aparte de una hija, que nació fuera del matrimonio mientras Matilda estaba en prisión, a quien tuvo que regalar, y de la que no sabe nada.

Antes de subir a ese ferry, Matilda tiene que poner sus asuntos en orden: visita a David, con quien dejó a su hija 17 años antes, para dejar algo para ella y obtener ayuda para preparar el papeleo necesario para hacer aliá. David trata de disuadirla de que se vaya: “Han pasado más de 400 años, esta es nuestra casa”, le dice, instándola a que se reencuentre con su hija. Cuando ella se niega, él divulga el nombre de su hija, Rasel, y le muestra una foto en blanco y negro de su hija, ahora una hermosa joven.

Matilda todavía parece decidida a irse, pero cuando Rasel se mete en problemas por irrumpir en la oficina de Çelebi (Ismet Tanis), un gerente del club, Matilda intenta rescatarla, a cambio de su liberación, Çelebi, quien parece tener rencor contra Matilda, requiere que se convierta en una especie de sirvienta contratada en el club.

El programa aborda las tensiones entre musulmanes y judíos en Turquía, tanto en la década de 1950 como antes. Tanto Matilda como Rasel se enamoran de los hombres musulmanes y, si bien encuentran pasión allí, también encuentran traición y dolor. Los afectos de Rasel se debaten entre el moderno, guapo y musulmán Ismet (Baris Arduç), a quien se revela como Aysel, eligiendo un nombre turco musulmán y ocultando el judío, y Mordo (Mordejai), el hijo de David y su amigo de la infancia, quien es interpretado por el igualmente guapo Ilker Kilic. Mordo es un buen chico judío, en el sentido más puro del término, y honestamente, puedo tener un nuevo flechazo en pantalla.

Es significativo que este espectáculo tenga lugar en 1955, el año del pogrom de Instabul, un pogrom que tuvo como objetivo a las minorías griegas en la ciudad, pero que dejó a los residentes judíos y armenios también afectados por el violento ataque de la turba, que se dirigió a las empresas, hogares y casas de las minorías. de culto en la ciudad, y llevó a la destrucción de negocios judíos y una sinagoga. El programa también habla sobre el impuesto a la riqueza, llamado Varlık Vergisi, un impuesto que se impuso a los judíos y otras minorías en Turquía en 1942 para pagar los costos de la Segunda Guerra Mundial, con efectos perjudiciales para su población judía.

Aún así, el antisemitismo manifiesto no es realmente una parte central del programa, aunque el zumbido de una posible traición de la mayoría musulmana parece estar siempre presente. En su mayoría muestra personajes que simpatizan con sus compatriotas judíos, incluso si está claro que los superiores no los consideran «turcos». Matilda encuentra un alma gemela en Selim: un músico talentoso y no tradicional que sacude el club y la ciudad con actuaciones vibrantes que son pura invención de su imaginación y canciones trascendentales. Estos momentos musicales literalmente sacuden la pantalla, son absolutamente fabulosos.

Matilda y Selim son huérfanos: la familia de Selim lo ha abandonado por su extraño (¿quizás extraño?) Estilo de vida, y Matilda lo cuida como un padre sustituto cariñoso; su amor y devoción, aunque no románticos, es uno de los aspectos más destacados del espectáculo.

La cultura sefardí también está profundamente arraigada en sus escenarios. Servicios de Shabat donde se canta “Kuando el rey Nimrod”, la famosa canción popular ladina sobre la historia de Abraham. La canción de cuna ladina, “Yo Era Ninya”, sobre una niña rica rechazada por su amante, suena en un patio y Matilda rebosa de emoción. Y una celebración de Purim enmarca una de las mayores revelaciones del programa.

Los detalles judíos no son adornos a medias; están bien elaborados, con personajes judíos que son adorables, complejos y en su mayoría simpáticos (aparte de un par de tías entrometidas). En una escena, el gerente del club castiga a Matilda haciéndola trabajar durante la cena de Shabat: se reproduce una interpretación instrumental de “Shalom Aleichem” mientras limpia los pisos, yuxtapuesta con escenas de la comida del viernes por la noche que se pierde. Todo es extremadamente conmovedor.

Quizás este programa sea una especie de guiño a los ávidos fanáticos israelíes de los programas turcos. Los dramas turcos son increíblemente populares en Israel, donde algunos proveedores de televisión han designado canales para programas turcos. Una página de fans de Facebook dedicada a los dramas turcos cuenta con más de 40.000 suscriptores. Eso podría deberse a que el estado judío es el país con la mayor concentración de judíos turcos, pero también a que los israelíes son grandes fanáticos de las telenovelas, y Turquía tiene una gran cantidad de ellas para ofrecer a los espectadores, y actualmente es uno de los mayores proveedores de dramas. en el mundo.

El más popular de estos programas, al menos en Israel, es «La novia de Estambul» o » İstanbullu Gelin » , que también fue dirigida por Zeynep Gunay Tan; algunos miembros del elenco del programa incluso visitaron el estado judío en 2019. y algunas de las estrellas de «The Bride» también actúan en «The Club».

«The Club» hace un buen trabajo al envolver una historia prolijamente en seis episodios. Pero definitivamente deja a sus espectadores con ganas de más de estos personajes, y de este mundo.