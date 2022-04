“En las últimas tres semanas, ha habido un peligroso esfuerzo en marcha en Jerusalén. Durante el Ramadán, un conflicto violento en todo el país. Los extremistas de Hamás y la Yihad Islámica irrumpieron en la mezquita de Al-Aqsa a primera hora de la mañana, una y otra vez. Trajeron armas a la Mezquita. Tiraron piedras y explosivos desde su interior,

“No es Israel quien puso en peligro a los fieles, son las organizaciones terroristas quienes los pusieron en peligro”.

“Quiero aclarar: Israel está comprometido con el Status Quo en el Monte del Templo. Los musulmanes rezan en el Monte del Templo, los no musulmanes visitan. No hay cambio. No habrá ningún cambio. No tenemos planes de dividir el Monte del Templo entre religiones. Hacemos un llamamiento a los musulmanes moderados, a los estados musulmanes, y continuar haciendo todo lo posible para permitir la oración pacífica. De hecho, la única interrupción de las oraciones de ayer, fue un mitin de Hamas que tuvo lugar en el Monte del Templo. Los terroristas de Hamás se pararon allí y pidieron abiertamente el asesinato de judíos. Eso es de Hamás

“Una última cuestión: Israel no aceptará el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Período. Tenemos una política de tolerancia cero para los ataques en nuestro territorio. Debido a ese lanzamiento de cohetes, tomamos la decisión de no permitir que los trabajadores de Gaza ingresen a Israel hoy. En Gaza, como en Jerusalén, Hamas está abusando principalmente de su propio pueblo. Antes del Ramadán, anunciamos que si este período pasaría tranquilamente, duplicaríamos el número de permisos de trabajo de Gaza a 20.000. Son 20.000 trabajadores que podrían trabajar diariamente en Israel y mantener a sus familias.

“Sabes, cuando los festivales de las tres religiones coinciden, debería ser motivo de alegría. Deberíamos poder celebrar juntos. Respétense unos a otros. Disfrutar de las tradiciones y culturas de los demás. Ese es el verdadero espíritu de Jerusalén. Yo creo que eso es lo que quiere la mayoría”