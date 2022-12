Lapid se salta el apretón de manos con Netanyahu

El líder de la oposición, Yair Lapid, abandonó el pleno de la Knesset sin estrechar la mano del nuevo primer ministro Netanyahu.

Resumen de noticias de Arutz Sheva

El nuevo presidente de la Knesset critica el sistema judicial

El nuevo Portavoz de la Knesset, MK Amir Ohana, pronunció su primer discurso en su nuevo cargo. “El soberano es el pueblo y no la corte. La Knesset es el lugar para tomar decisiones, ella y nadie más”, dijo Ohana.

Lapid: Evitamos que Irán se volviera nuclear

El primer ministro saliente, Yair Lapid, dijo que su gobierno merecía crédito por evitar que se renovará el Acuerdo Nuclear iraní y que debilitó significativamente la capacidad de Irán para atacar a Israel de “formas conocidas y desconocidas”.

“El acuerdo no se firmó, las sanciones permanecieron vigentes, el IRGC no fue eliminado de la lista de terroristas de EE. UU. y los archivos sobre [el enriquecimiento de uranio iraní] en la ONU no se cerraron”, señaló.

Bennett: Buena suerte al nuevo gobierno

El ex primer ministro Naftali Bennett deseó al nuevo gobierno “la mejor de las suertes” y afirmó que era responsable de trabajar en nombre de todos los ciudadanos del Estado de Israel.