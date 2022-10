Ser reconocidos como una de las atracciones históricas regionales de Medio Oriente en el 2022, supera las expectativas de Magdala.

Según las reseñas de Tripadvisor, en un año de gran competencia y prioridad de los viajeros, es un honor ser parte de los Premios “Travelers’ Choice”, otorgados a lo mejor en viajes, reconociendo los lugares que brindan las más excepcionales experiencias y hospitalidad, según los huéspedes, quienes otorgan con su calificación este reconocimiento.

1 de 4





“Clasificar entre los mejores de lo mejor, siempre es difícil, principalmente este año que salimos de la pandemia. Estoy impresionada por los pasos que se han tomado para satisfacer las demandas de los viajeros. Nos hemos adaptado brillantemente ante la adversidad”. Dijo Kanika Soni, Directora Comercial de Tripadvisor.



Es una sorpresa interesante, el ganador del premio Travellers’ Choice “Best of The Best”, “GRAN TOUR DE MAGDALA”, ocupa el puesto 17.



“Quiero agradecer a nuestros peregrinos, ya que me hicieron darme cuenta de la importancia de la App. Tripadvisor. No tenía noción de esta aplicación, no entendía qué era y cómo funciona. Tras la recomendación de nuestros visitantes veo el gran impacto que tiene Tripadvisor para invitarlos a vivir La Experiencia Magdala”. F. Juan María Solana, LC., Director.



¡Puedes verlo aqu!



https://www.tripadvisor.com.mx/TravelersChoice-ThingsToDo-cTopAttractions-g21

Para saber más de Magdala te dejamos algunas notas publicadas por Diariojudio.com

https://diariojudio.com/?s=magdala

https://diariojudio.com/ticker/mexico-en-israel-la-antigua-sinagoga-de-magdala/341063/

https://diariojudio.com/ticker/cumple-10-anos-el-proyecto-arqueologico-magdala-en-israel/347185/

https://diariojudio.com/noticias/arqueologos-mexicanos-hallan-bano-ritual-del-siglo-i-en-israel/15250/

Un espacio para todos los cristianos y Judíos Magdala en Israel