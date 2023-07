México junto con más de treinta grandes rabinos lanzan el Forum Rabínico de América latina

Con la presencia de Yaakov Nacach, Gran Rabino de la comunidad Maguén David, de México y más 30 representantes de diferentes corrientes observantes ortodoxas, procedentes de nueve países, comenzaron hoy, en Buenos Aires, un inédito encuentro de Grandes Rabinos para crear el Forum Rabínico de América Latina.

La iniciativa impulsada por el rabino Eliahu Hamra, de AMIA, tiene como objetivo crear un marco de diálogo, cooperación y trabajo conjunto para preservar y fortalecer la vida judía, de acuerdo con la ley halájica tradicional.

Con el apoyo del Superior Rabinato de la República Argentina, que funciona en el marco de la AMIA, y la International Assembly of the Conference of European Rabbis, el encuentro se realizará hasta el miércoles 2 de agosto y convocará a líderes religiosos de Venezuela, México, Panamá, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.

El encuentro internacional tendrá lugar en coincidencia con la tercera visita al país del Gran Rabino de Israel, David Lau, quien tendrá a su cargo, en el evento, una disertación magistral, y será homenajeado por los participantes con una cena de honor, en la que participarán rabinos y referentes comunitarios locales.

“El propósito de este encuentro sin precedentes es la creación y lanzamiento del Forum Rabínico de América Latina, un espacio de intercambio y participación permanente de rabinos de la región, que se consideramos muy necesario y pertinente, ante el notable crecimiento que se viene registrando de las comunidades observantes”, señaló el rabino Eliahu Hamra.

Los desafíos que se presentan en la actualidad, los nuevos escenarios que surgieron tras la pandemia, y la necesidad de apoyar a las comunidades de menor envergadura serán algunos de los temas que el Foro abordará y tratará.

“La realización del encuentro cuenta con la bendición y aprobación de los grandes rabinos de Israel y de Europa”, agregó el rabino Eliahu Hamra. “Todos los participantes firmaremos un acta fundacional, en el que dejaremos expresado nuestro compromiso con el logro de los objetivos propuestos”, concluyó.

La agenda del encuentro, que tendrá lugar el Hotel Alvear Icon, se compone de conferencias y sesiones que estarán a cargo, entre otros, de Yaakov Nacach, Gran Rabino de la comunidad Maguén David, de México; David Perets, Gran Rabino de la Comunidad Shevet Ahim de Panamá, y David Weisman, Gran Rabino de la comunidad Beit Yaakov de Brasil.

Disertarán además los invitados de honor Eliezer Wolff, miembro del Gran Tribunal Rabínico de CER (Conference of European Rabbis), y Eliahu Bar Shalom, Gran Rabino de la ciudad de Bat Yam en Israel y autor de los libros Mishpat Haketuba.

El director ejecutivo de Retorno, Eitan Eckstein, también brindará una conferencia en el marco de las jornadas.

Desde el comité organizador del encuentro de Buenos Aires, integrado por la señora Valeria Aijenbom y Uriel Husni, rabino de la comunidad Mikdash Iosef, se informó que tras la reunión fundacional que se realizará esta semana, el Foro comenzará a sesionar, alternadamente en otros países.