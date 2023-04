Miguel Muñoz Valeriano: ‘‘Los evangélicos reconocemos el derecho del pueblo judío de habitar su tierra en paz’’

El Portavoz Internacional para el mundo de habla hispana de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalem explicó, en diálogo con Itongadol, que ‘‘la Embajada Cristiana Internacional a través de sus 90 oficinas alrededor del mundo asiste a los judíos que iniciaron su proceso de migración a Israel y los recibe ayudándolos a integrarse a la sociedad israelí’’.

Itongadol.- Miguel Antonio Muñoz Valeriano es el Portavoz Internacional para el mundo de habla hispana de la Embajada Cristiana Internacional Jerusalem (ICEJ, por sus siglas en Inglés). Además es diplomático, especialista en relaciones institucionales, administrador organizacional, líder social y conferencista. Muñoz Valeriano realizó una gira ministerial por la región y concedió una entrevista exclusiva a Itongadol.

‘‘Hay dos cosas que nos identifican como cristianos evangélicos, y hago la distinción firme de que somos evangélicos por causa de que los evangélicos reconocemos el derecho del pueblo judío de habitar su tierra y de habitarla en paz y también reconocemos que Jerusalem es su capital’’, aseguró Muñoz Valeriano.

Entrevista completa:

-¿Qué significa esta visita a la República Argentina?

-ICEJ tiene por misión respaldar a Israel, hablar la verdad acerca del Israel bíblico e histórico en las iglesias evangélicas y promover la justicia a través de un trabajo en conjunto en la lucha contra el antisemitismo. ICEJ, a través de sus 90 oficinas alrededor del mundo, asiste a los judíos que iniciaron su proceso de migración a Israel y los recibe ayudándolos a integrarse a la sociedad israelí. En esta ocasión estoy visitando Argentina, como también Uruguay y Chile, con diferentes propósitos. En el caso de Argentina presentando a nuestro director local ante las autoridades de Argentina, ante las iglesias evangélicas, por supuesto ante la Embajada de Israel, organizaciones sionistas y comunidades judías.

-¿Cómo define esta gran relación entre el mundo cristiano evangélico y las comunidades judías del mundo e Israel?

-Hay dos cosas que nos identifican como cristianos evangélicos, y hago la distinción firme de que somos evangélicos por causa de que los evangélicos reconocemos el derecho del pueblo judío de habitar su tierra en paz y también reconocemos que Jerusalem es su capital. Esto se define en dos términos, por la convicción y el compromiso. Desde la convicción nosotros nos sentimos en deuda con el pueblo judío, porque nos heredaron la Torá y las escrituras, no hay cristianismo sin judaísmo. Creemos que nuestra comprensión acerca de la vida, la relación con los seres humanos en general, y la devoción a dios todopoderoso, tiene su base en el Tanaj. Eso es convicción que nos muestra a nosotros que dios tiene un propósito eterno con la nación de Israel. En cuanto al compromiso, es el hecho de que somos una organización humanitaria, no somos una organización proselitista, no convertimos judíos en cristianos ni cristianos en judíos, nuestro compromiso es humanitario y también es un compromiso político, porque hacemos incidencia a través de nuestras 90 oficinas alrededor del mundo en los gobiernos y a través de las iglesias para el reconocimiento de Jerusalem.

-Durante su estadía en Argentina se reunieron con el embajador israelí y con el presidente de la AMIA, entre otras actividades. ¿Qué se llevan de la visita al país?

-Nos llevamos la satisfacción de haber presentado nuestro equipo ya activo aquí en Argentina, pero también nos llevamos el sentimiento de haber podido expresar empatía y simpatía y tener una cordialidad y fraternidad. Fuimos recibidos tanto por líderes evangélicos como por líderes judíos con la misma calidez y con el mismo aprecio. Nosotros nos desempeñamos entre cristianos alrededor del mundo pero nos acercamos a las comunidades judías para ser solidarios con ellos.

-Estoy escuchando con frecuencia la palabra ‘‘antisemitismo’’ en el mundo cristiano evangélico, ¿qué significa para ustedes?

-Significa que es lo correcto de hacer. Es lo correcto ponernos a la par de nuestros hermanos judíos para combatir el antisemitismo. Recientemente participamos en una convocatoria por Israel realizada a legisladores de toda Latinoamérica donde presentábamos nuestra definición de diplomacia religiosa. Es un acercamiento político, diplomático e internacional mediante nuestra fe y nuestra convicción como cristianos que, repito, consideramos es lo correcto de hacer, denunciar el odio, denunciar la discriminación, denunciar el terrorismo. De esta manera nosotros nos ponemos a la par del pueblo judío y es un dato interesante el que debo agregar, que en países donde se habla de una alta persecución a aquellos de fe distinta, puedo señalar el testimonio que se recibe constantemente de personas en Siria y en Irán, donde personas cristianas y judías caminan juntas porque son objeto del mismo rechazo y condena.

La gira ministerial

Durante su visita al país, Muñoz se reunió con el embajador Eyal Sela en la Embajada de Israel en Argentina. Desde la embajada del Estado judío calificaron el encuentro como ‘‘una amena oportunidad para conocer el trabajo de ICEJ en Argentina y el mundo’’.

El portavoz de ICEJ también estuvo en Uruguay, donde debatió con Pablo Louder, el presidente de la Alianza Evangélica CREU, y el pastor Medina, las actividades actuales y planes futuros para continuar luchando contra el antisemitismo local y global.

Además, como parte de su gira, Muñoz se reunió en Santiago con Gil Artzyeli, el embajador de Israel en Chile.

Miguel Muñoz Valeriano es diplomático, especialista en relaciones institucionales, administrador organizacional, líder social y conferencista. Trabaja en las áreas de relaciones estratégicas y construcción de alianzas.

En 2019 fue destinado a Jerusalem como Jefe de Asuntos de Cooperación, Cultura y Comercio de la Embajada de Honduras en Israel. Allí impulsó la cooperación bilateral con organizaciones religiosas y otras organizaciones de apoyo al Estado de Israel y en 2021 formó parte de la delegación presidencial que trasladó la Embajada de Honduras a Jerusalem.

Cabe destacar que Muñoz Valeriano tuvo el honor de ser incluido por la Israel Allies Foundation en la lista del año 2022 como uno de “Los 50 Principales Aliados Cristianos de Israel”.

ICEJ visita Iglesias Evangélicas para acercarse con amistad y respeto a las comunidades judías locales y organizaciones sionistas internacionales para presentar sus proyectos humanitarios en Israel.

Foto principal: Diego Freytes, director de ICEJ en Argentina, Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina, junto a Miguel Muñoz y su esposa Esther.