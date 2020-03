Diario Judío México - Atención a fraudes en internet relacionados con el COVID-19 en internet: Eduardo Margolis

Debido a la alerta sanitaria que se vive en todo el mundo, el FBI expuso a estafadores cibernéticos que están tomando ventaja de la pandemia para robar dinero o datos personales de usuarios a través de la distribución de información falsa relacionada al COVID-19, campañas de donación a la causa o la venta de artículos a sobre precio.

Eduardo Margolis, especialista en seguridad, explica las 6 principales actividades que pueden ser fácilmente detectadas para evitar caer en la trampa de estos delincuentes:

• Sitios de venta de productos como geles desinfectantes, guantes o mascarillas asegurando la entrega inmediata. Estas páginas de internet se caracterizan por vender a sobre precio dichos productos así como la oferta de precio especial en caso de pagar con transferencia electrónica o la opción de pago con tarjeta de crédito o débito.

• Existen también campañas de correos electrónicos masivos firmados supuestamente por la Cruz Roja, Organización Mundial de la Salud, Hospitales o instituciones relacionadas al sector donde se pide apoyo económico a esta noble causa. Sin embargo, se ha demostrado que son campañas de phising con el único objetivo real de robo de datos personales.

• También se ha detectado un virus que se distribuye a través de un correo electrónico firmado aparentemente por la OMS donde se invita a la descarga de un libro almacenado en un formato .zip o .rar que al abrirse ejecuta el troyano GuLoader que roba todo tipo de información personal.

• Otro malware popular conocido como AZORult, es distribuido a través de mapas e inforgrafías interactivas del esparcimiento del virus y realmente lo que provocan es la descarga de un malware que roba información personal de las cookies en internet con contraseñas o el historial de navegación.

• En dispositivos móviles, se creo una aplicación conocida como “Ways to Get Rid of Coronavirus” supuestamente creada por la Organización Mundial de la Salud que tiene como principal objetivo, extraer la información bancaria almacenada en los teléfonos.

• Por último, hay sitios enfocadas a la venta de mascarillas o cubre bocas donde se instala un ransomware que da acceso a la agenda del usuario y comienza a distribuir un mensaje de texto SMS a los contacto invitando a que descarguen la aplicación y así espacir el virus

Margolis Sobol recomienda no hacer caso y evitar hacer click en archivos adjuntos de personas desconocidas o que no sean de confianza. En el caso de los sitios de información acerca del COVID-19, es importante siempre verificar los protocolos de seguridad de cada sitio, esto puede encontrarse fácilmente como un candado de lado izquierdo de la barra de dirección de internet en cualquier sitio.

En el caso de la venta de productos sanitarios, es importante asegurarse quien es el vendedor y no caer en las supuestas “oportunidades únicas” o “ofertas exclusivas” de cubre bocas o gel anti bacterial que lo único que realmente buscan es robarse el dinero de los usuarios.

Foto el País