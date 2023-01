Muere Grigory Kanovich, premiado autor que narró la judería lituana

Grigory Kanovich, un judío nacido en Lituania y autor galardonado que se esforzó por contar la historia de su pueblo a pesar de la presión soviética, murió el viernes a los 93 años en su casa en Tel Aviv.

El repertorio de Kanovich incluye más de 30 obras de teatro y guiones, una docena de novelas y varias colecciones de poemas y cuentos, casi todos dedicados a historias de judíos lituanos.

Kanovich nació en 1929 en el shtetl de Janova, un pueblo casi enteramente judío al norte de Kaunas, que fue la capital de la Lituania independiente en el período de entreguerras. En su juventud, la ciudad fue hogar de más de 3.000 judíos, el 80% de su población. Había cientos de tiendas propiedad de judíos, un banco judío y varias sinagogas y escuelas judías. Más de 2.100 judíos de Janova fueron asesinados en una serie de masacres en el verano de 1941.

La familia de Kanovich estuvo entre los afortunados y escapó durante el breve período de la ocupación soviética entre el pacto de no agresión ruso-alemán de 1939 y la invasión a la Unión Soviética por parte de Alemania en 1941. La familia viajó al Este a través de Letonia y se adentró más en el Asia Central controlada por los soviéticos, donde sobrevivió a la guerra.

Cuando terminó la guerra, Kanovich regresó a la región de su juventud para estudiar en la Universidad de Vilnius, pero el mundo que conocía allí desapareció para siempre. Ya en 1949 comenzó a poner sus pensamientos sobre esa pérdida por escrito, elogiando el mundo de los judíos de Lituania y documentando la nueva realidad judeosoviética.

Aunque escribió principalmente en ruso, sus obras entretejían el pensamiento talmúdico de las yeshivot de Lituania con el ingenio Yiddish que siguió siendo parte de la comedia soviética mucho después de la Shoá.

“Kanovich escribió sobre el destino del pueblo judío, sobre su relación con la cultura lituana y rusa. En el centro de sus obras está el ‘hombrecito’ que se opone obstinadamente al mal y para el autor encarna a una persona en general”, dijo una vez Wolfgang Kazak, un eslavista alemán, sobre la obra de Kanovich.

La primera trilogía de novelas de Kanovich, escrita entre 1974 y 1979 y basada en cuentos que escribió en 1959 y 1967, fue escrita a través de los ojos de un joven estudiante de ieshivá que navegaba por la Shoá.

“Kanovich escribió sobre la tragedia, pero sobre la tragedia de las personas que, incluso frente a la muerte inevitable, no perdieron su dignidad ni el sentido de pertenencia a su pueblo y su civilización”, escribió Vitaly Portnikov, un periodista y editor ucraniano, en un homenaje en Radio Svoboda, el servicio ruso de Radio Free Europe/Radio Liberty. “Nos llevó a los tiempos bíblicos, a los tiempos de las parábolas y los profetas. Nosotros, sus lectores, nos sentimos humanos, nos sentimos fuertes. Nos sentimos como si estuviéramos en vuelo.”

Los temas de la obra de Kanovich, como la nostalgia por un pasado impregnado de religiosidad y la lucha contra la asimilación, limitaron el alcance de su obra en la Unión Soviética: sólo se permitió su publicación dentro de la República Socialista Soviética de Lituania, donde vivía. Aun así, se convirtió en el favorito de los judíos de toda la Unión Soviética. Después de la caída de la Cortina de Hierro, Kanovich fue elegido brevemente presidente de la comunidad judía de la recién independizada Lituania, pero como tantos otros judíos de Europa del Este, optó por emigrar a Israel en la década de 1990. Allí siguió escribiendo, sin dejar de contar la historia del shtetl lituano, y su trabajo se publicó en 2019.

“Era un extraño para los escritores rusos porque escribía sobre judíos. Y era un extraño para los escritores judíos porque escribía sobre aquellos judíos a quienes la literatura soviética no quería conocer ni notar: sobre los judíos del Libro y los hechos, sobre judíos que no solo no se avergonzaban de su origen, sino que tampoco se consideraban ‘hermanos pequeños’, no querían complacer al ‘hermano mayor’, contarle chistes estúpidos y compartir recetas de cocina”, escribió Portnikov.

Después de la caída de la Unión Soviética, Kanovich recibió el Premio de la Unión de Escritores de Israel y la Cruz de Comandante de la Orden del Gran Duque de Lituania Gediminas, uno de los más altos honores de Lituania, y fue nombrado Laureado con el Premio del Gobierno de Lituania en el Ámbito de la Cultura y el Arte. Le sobreviven sus dos hijos y su esposa, Olga.