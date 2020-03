Netanyahu dice que se llegó a un acuerdo de unidad con Azul y Blanco

Diario Judío México - “Dejaré el cargo en la fecha acordada, no habrá trucos ni trampas. Millones de israelíes nos esperan”.

Jerusalem Post Israel News

Por GIL HOFFMAN 21 DE MARZO DE 2020 21:36

El Likud y Blue and White han completado las negociaciones de coalición y llegaron a un acuerdo sobre un gobierno de unidad nacional en el que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder de Blue and White Benny Gantz servirían cada año y medio, reveló Netanyahu el sábado por la noche en un canal. 12 entrevista.

Según el acuerdo, Likud comenzaría con los cargos de primer ministro, ministro de finanzas y orador de la Knéset, y Blue and White comenzaría con un viceprimer ministro, un ministro de defensa y un ministro de asuntos exteriores y luego cambiaría después de un año y medio.

La cartera de Justicia se llenaría de acuerdo con un diputado extra o un ministro y diputado de cada partido

“Dejaré el cargo en la fecha acordada”, dijo Netanyahu en un mensaje a Gantz. “No habrá trucos ni trampas. Millones de israelíes nos esperan”.

Netanyahu dijo que el acuerdo estaba esperando ser firmado, pero una medida para reemplazar a Yuli Edelstein como Knesset evitaría el acuerdo. Se espera que la Corte Suprema decida el domingo que Edelstein debe permitir la formación de comités y un voto sobre quién debería ser el orador de la Knéset cuando la Knéset vuelva a reunirse el lunes.

El hecho de que el acuerdo aún no se haya firmado Netanyahu culpó al número dos de Gantz en Blue an White, MK Yair Lapid. Si Lapid continúa negándose a ingresar al gobierno, Azul y Blanco se quedarían solo con los MK de su partido Hosen Le’Israel y parte de Telem del MK Moshe Ya’alon y ninguno de los MK del Yesh Atid de Lapid.

Hay intentos de organizar una reunión entre Netanyahu y Gantz. Pero la respuesta inicial de Gantz a la oferta de Netanyahu fue negativa.

Quienes desean la unidad no trabajan con ultimátums y filtraciones dañinas y ciertamente no intentan dañar nuestra democracia y ciudadanos paralizando la Knéset “, dijo Gantz.

Lapid acusó a Netanyahu de mentir y dijo que no había tal acuerdo.

Los cuatro miembros de la cabina de mando de Blue and White se reunieron el viernes y dijeron que aún buscarían un gobierno de unidad nacional dirigido por el líder de Blue and White, Benny Gantz, pero en caso de que no sea posible, también consideraron otras alternativas y opciones.