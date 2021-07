El ex primer ministro Benjamin Netanyahu intentó persuadir al expresidente estadounidense Donald Trump para que llevara a cabo un ataque militar contra Irán, según Susan B. Glasser de The New Yorker en un informe publicado el jueves.

El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, instó contra el ataque de Irán y advirtió a Trump: “Si haces esto, tendrás una maldita guerra”, según el informe.

Esto se produjo meses después de que Trump perdiera las elecciones de 2020, presuntamente desesperado por mantenerse en el poder. Milley, quien previamente advirtió sobre las escaladas israelí-palestinas que tienen consecuencias a gran escala, creía que Trump en realidad no quería una guerra, pero siguió presionando por un ataque con misiles en respuesta a varias provocaciones, incluida la de Netanyahu, según The New Yorker.

“Trump tenía un círculo de halcones de Irán a su alrededor y era cercano al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien también instaba a la Administración a actuar contra Irán después de que quedó claro que Trump había perdido las elecciones”, señaló el informe.

Al igual que Netanyahu, Mike Pompeo y el entonces vicepresidente Mike Pence también presionaron para que se tomen medidas contra Irán, y Pence dijo que era “porque son malvados”.

Netanyahu y Trump mantuvieron una relación de larga data mientras estaban en el cargo, y con frecuencia coincidieron en cuestiones relacionadas con Irán.

El 3 de enero, después de sus vacaciones navideñas, Trump convocó una reunión en la Oficina Oval sobre Irán y preguntó a sus asesores sobre informes recientes sobre la actividad nuclear de Irán. Le dijeron que no era posible hacer nada militarmente, considerando los costos y las consecuencias.

Trump finalmente acordó dejar de lado la idea, según el informe.

Trump criticó a Milley el jueves después de las acusaciones en un nuevo libro de que altos líderes militares uniformados estaban profundamente preocupados por la posibilidad de un golpe de estado después de las elecciones de noviembre y habían discutido un plan para renunciar.

Según extractos obtenidos por CNN del próximo libro “Yo solo puedo arreglarlo”, escrito por dos periodistas del Washington Post, Milley y otros altos líderes militares estadounidenses discutieron la renuncia en caso de que recibieran órdenes que consideraban ilegales o peligrosas.

“Nunca amenacé, ni hablé, con nadie, con un golpe de nuestro Gobierno … Si iba a dar un golpe, una de las últimas personas con las que querría hacerlo es el general Mark Milley”, dijo Trump en una declaración.

Los funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, habían reconocido en privado las preocupaciones de que Trump pudiera intentar atraer al ejército para sofocar la disidencia, a medida que aumentaban los temores sobre el posible uso indebido de la Ley de Insurrección por parte de Trump.