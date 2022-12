Desde un pequeño apartamento en el centro de Israel, Farisa Daniel aporta su granito de arena a las protestas en Irán. Todos los días, ella y sus colegas retransmiten en directo entrevistas con residentes iraníes que se manifiestan contra el régimen.

La judía iraní Parisa Daniel emite a través de su proyecto Israel-Pars TV, un canal de televisión por streaming que comparte noticias y entrevistas en persa. “Maldicen a Mahoma, su fe ya no es el Islam”, afirma.

Este proyecto, llamado Israel-Pars TV, es un canal de televisión por streaming que emite varias horas al día, con noticias y entrevistas en persa. Entre las entrevistas que allí se realizan figura una conversación con un hombre de Teherán que le dijo a Daniel lo orgulloso que estaba de ella por enfrentarse al régimen iraní, incluso desde un país tan lejano como Israel.

Nacida en Shiraz (Irán) en el seno de una familia judía, Daniel se ha enfrentado a muchos retos en su vida. Primero, se vio obligada a casarse con un hombre al que no quería cuando sólo tenía 17 años. Más tarde se involucró como activista en la comunidad judía de Shiraz, lo que la convirtió en objetivo de las autoridades iraníes.

“Me encarcelaron y luego me soltaron, pero no podía salir del país”, cuenta.

“Me trasladé a Teherán y pasé allí tres meses con una identidad oculta. No tenía dinero porque las autoridades bloquearon mi cuenta bancaria”.

En 2014, Daniel escapó de Irán con sus dos hijas, cruzando a pie la nevada frontera con Afganistán. Llegó a Israel y empezó a trabajar en un supermercado, pero ese no fue el final de su viaje.

Al cabo de un año y medio, descubrió que tenía un cáncer de mama en etapa cuatro. “Los médicos dijeron que no podían hacer nada. Pero no me rendí. Me dije a mí misma que no quería morir. Quiero ver la caída del régimen iraní antes de irme”.

En 2016 se unió a Karman Aviv, otra judía israelí nacida en Irán. Juntas fundaron Israel-Pars TV, un canal de streaming online que lleva noticias y entrevistas en persa a los iraníes de todo el mundo.

El 20 de septiembre de 2022, una joven iraní llamada Mahsa Amini murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar la cabeza cubierta con el hiyab. Su muerte provocó la indignación de muchos iraníes y dio lugar a protestas en el país y en todo el mundo.

Desde que comenzaron las protestas en Irán, Daniel y su compañera han recibido más llamadas.

“La gente llama y pide ayuda. Me dicen que hable con Benjamin Netanyahu y Yair Lapid para que les ayuden. Me dicen que los países europeos deben cerrar sus embajadas en Irán y cortar lazos con el país”.

“Muchos de ellos quieren trasladarse a Israel”, continúa Daniel. “Incluso no judíos. Maldicen a Mahoma, diciendo que todo es mentira. El gobierno les mintió y les traicionó. Su fe ya no es el Islam. Ellos creen en Ciro el Grande”.

Daniel es muy consciente de la rutina que han adoptado las protestas iraníes dos meses y medio después de su inicio.

“Se pasan el día en la calle. Día y noche. La gente me llama y me dice que están preparando cócteles molotov. No tienen miedo. Me aseguran que no volverán a casa hasta que vean la caída del régimen. Me dicen: ‘O morimos todos o cae el régimen’”.

Dice que los medios de comunicación no mencionan que los manifestantes también han logrado herir e incluso matar a miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.

Añade que está decidida a continuar su lucha contra el régimen de su país natal, sean cuales sean los retos que se le presenten.