Por primera vez en Israel: una nueva ambulancia que permitirá a los pacientes con paro cardíaco conectarse a ECMO en el entorno prehospitalario

El equipo combinado de Magen David Adom y el Centro Médico Shamir, Asaf Harofeh, que incluye paramédicos, enfermeras y médicos, comenzó a operar recientemente y ya ha salvado la vida de varios pacientes que sufrieron un paro cardíaco. De esta forma, Magen David Adom se suma a otros países como Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos que ya utilizan el procedimiento ECMO en el campo para salvar vidas.

Antes de que el equipo integrado comenzara a operar, los pacientes que sufrieron un paro cardíaco y se sometieron a una RCP infructuosa en el campo, fueron llevados al hospital si era posible mientras continuaba la RCP, donde fueron conectados a un dispositivo ECMO (cardiopulmonar) para estabilizar su condición. . En los últimos meses, los paramédicos y enfermeras de la MDA y los médicos del Centro Médico Shamir han recibido capacitación especial para manejar el procedimiento ECMO ya en el campo, lo que acorta significativamente el tiempo de conexión al dispositivo y salva vidas en momentos en que cada minuto es crítico.

A fines de junio, un hombre de 45 años colapsó y perdió el conocimiento mientras trabajaba en Bnei Brak. Los medicamentos de la MDA, una unidad móvil de cuidados intensivos (MICU) y también el nuevo equipo ECMO operado en cooperación con el Centro Médico Shamir – Assaf Harofeh fueron trasladados al lugar. El equipo de MICU realizó RCP que incluyó dar descargas eléctricas usando un desfibrilador y comenzó a evacuarlo al hospital, cuando su condición estaba en camino. La condición del hombre comenzó a deteriorarse. El equipo del ECMO móvil de la MDA y del Centro Médico Shamir – Assaf Harofeh se sumó a la MICU que evacuó al paciente, y el complejo procedimiento de conexión al ECMO se llevó a cabo en condiciones de campo.

Al día siguiente, el hombre se despertó en el hospital, sin daños neurológicos: “Recuerdo ir a trabajar y luego despertarme en el hospital y no entendía qué estaba haciendo allí. Me dijeron que en realidad ya estaba en el próximo mundo, y gracias a los ángeles de la MDA que llegaron muy rápido y en combinación con la ambulancia ECMO que me alcanzó con el equipo combinado del hospital MDA Shamir Asaf Harofeh, fui rescatado en el campo y me salvaron la vida. Estoy feliz y bendecido que con la ayuda de Dios regresé con mi familia, mi querida esposa y mis tres hijos, simplemente es un milagro, me emocioné mucho cuando me di cuenta que lo que me salvó la vida fue el nuevo móvil que me llegó y me conectó a la máquina ECMO y de ahí a la sala de cateterismo, espero que este proyecto se extienda a todo el país y así puedan salvar muchas vidas más.”

“La llegada del equipo al lugar del incidente es posible gracias a un vehículo especial que está equipado con equipos médicos de última generación”, explica Gil Moshkowitz, subdirector general de operaciones de la MDA, “en estos días estamos caracterizando un vehículo único que se utilizará por el equipo como un ‘quirófano sobre ruedas’, con el que pueden realizar procedimientos aún más complejos fuera de los muros del hospital.El vehículo de última generación tipo Mercedes-Benz Sprinter de fabricación alemana tendrá un entorno de trabajo adaptado a las necesidades de un quirófano para el procedimiento médico.La ambulancia incluirá equipo completo de MICU, una cama eléctrica única apta para pacientes graves, un lugar especial para acompañar al paciente e incluso un refrigerador especial para medicamentos.La ambulancia incluye espacio para un conductor , cinco tripulantes y un paciente.

El proyecto ECMO Ambulance está dirigido por el Director General Adjunto de Medicina de la MDA, el Dr. Raphael Strugo, junto con el Director de la División Médica de la MDA, Rami Miller, y su adjunto, Tomer Kaplan, en cooperación con el Dr. Eduard Ilgiyaev, el Director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Shamir y el Dr. Gal Pachys Directora del Departamento de Medicina de Emergencia del Centro Médico Shamir.

Dra. Gal Pachys Directora del Departamento de Medicina de Emergencia del Centro Médico Shamir: “Ha sido un gran privilegio para mí ser parte de liderar la revolución en el campo de la RCP en Israel. Aunque se han realizado cambios y actualizaciones en este campo En las últimas décadas en Israel y en todo el mundo, a pesar de estas actualizaciones, la tasa de sobrevivientes de un paro cardíaco extrahospitalario es persistente y se mantiene por debajo del 5% en Israel”.

Dr. Eduard Ilgayaev. Director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Médico Shamir: “La conexión a ECMO en el campo antes de llegar al hospital está destinada a pacientes que sufren un paro cardíaco que son resistentes a los tratamientos convencionales. El Centro Médico Shamir (Assaf Harofeh) se enorgullece de ser el primera institución pionera en el Medio Oriente en ofrecer este servicio excepcional para su población.Este servicio fue posible solo gracias a los esfuerzos y colaboraciones de la MDA, el departamento de medicina de emergencia, la unidad de cardiología y la unidad de cuidados intensivos generales.Solo a través de la estrecha cooperación de todos los involucrados, este extraordinario servicio llegó a buen término. La implementación de este respetable e importante servicio requiere recursos significativos y arreglos logísticos complejos. Ante la oposición de algunos profesionales respetados, mantengo mi fe inquebrantable en los resultados ganadores del programa. Este proyecto tiene el potencial de convertirse en uno de los más importantes a nivel nacional en el campo de salvar vidas en Israel”.

Dr. Refael Strugo, Director General Adjunto de Medicina de Magen David Adom y quien inició y dirigió el nuevo servicio: “Tengo la esperanza de que en el futuro expandiremos el proyecto a hospitales adicionales, en el camino de salvar vidas en otros lugares a nivel nacional Al final, estamos hablando de presupuestos, recursos y mano de obra, pero estamos viendo el final del proceso a un padre de 45 años que regresó con su familia, después de casi decir adiós al mundo. poder real.”

Eli Bin, director general de la MDA: “Con la ayuda de la tecnología, los recursos profesionales y las herramientas médicas avanzadas que se asignaron al proyecto Akemo en colaboración con el Hospital Shamir Assaf Harofeh, hemos demostrado que es posible salvar vidas, incluso en los casos más difíciles”. casos de reanimación difíciles y complejos y convertir una emergencia médica y peligrosa en una situación que termina con una sonrisa”.