Los judíos observantes de Kashrut en Qatar que asisten a la Copa del Mundo tienen opciones de comida limitadas (rosquillas y jalá), pero hay un nuevo lugar kosher en la ciudad que ha estado funcionando bajo el radar.

El rabino Sholem (pidió que no se publicara su apellido), un joven rabino de Jabad de México, abrió una casa semioficial de Jabad en Doha antes de los juegos. A diferencia de los que venden bagels con diferentes productos para untar fríos, con la aprobación oficial de Qatar, Sholem ofrece a los judíos de todo el mundo carne, escalope, pescado y muchos otros platos principales con proteínas, de forma gratuita.

“Muchos de los judíos que mantienen el kosher en los juegos han estado comiendo bagels kosher frescos, pero todos tenían antojo de carne o comida caliente”.

Rabino Sholem

“No estaba seguro de si habría comida kosher para los judíos en Qatar, así que decidí promover mi propia iniciativa”, dijo Sholem en una entrevista telefónica desde Doha. “Muchos de los judíos que mantienen el kosher en los juegos han estado comiendo bagels kosher frescos, pero todos tenían antojo de carne o comida caliente”.

Sholem alquiló una casa y trajo una gran porción de carnes congeladas para ofrecer a los turistas judíos . Él llama a su casa temporal de Jabad “la Casa Kosher en Qatar” y ya ha celebrado el último Shabat con más de 20 judíos de todo el mundo que comieron en su casa, y algunos de hecho durmieron en su casa porque no podrían. para llegar allí en Shabat.

“Le ofrezco comida a la gente y un lugar para quedarse”, dijo. “Cocinamos comida para más de 50 personas el viernes para Shabat, y la mayoría me pidió que se la enviara o la recogieron. Vine a ver los partidos de fútbol mexicano, pero también quería ayudar a los muchos judíos que sabía que también vendrían”.

Sholem explicó la aventura que decidió emprender. “Comprendí que no habría una casa de Jabad, y me dije a mí mismo, ‘la gente quiere comer carne, no pueden vivir sin ella.

“Alquilé una cocina y compré carne, mientras que he financiado todos los gastos en este momento. Espero recaudar dinero después de que terminen los juegos para cubrir los costos”. Dijo que no ha tenido dificultades para importar carnes kosher y que hasta la fecha solo ha recibido comentarios positivos.

“Cualquiera que necesite comida y se preocupe por la comida kosher viene a mí, de boca en boca. No he publicado esto en ninguna parte”, reveló.

El menú de Kosher House en Qatar incluye hamburguesas, schnitzel, kebabs, albóndigas, salmón, pan y pizza parve y comidas de Shabat. “Todos los días sirvo escalopes y otra porción de carne”, dijo.

La semana pasada, el rabino Marc Schneier, con sede en Nueva York, negó los informes de que Qatar prohibió la comida kosher caliente y la oración judía .

Schneier, una figura judía influyente en el mundo musulmán y presidente de la Fundación para el Entendimiento Étnico con sede en Nueva York, un centro global para las relaciones entre musulmanes y judíos, dijo: “Me he puesto en contacto con los qataríes, a pedido de ellos, para asegúrese de que la Copa Mundial de la FIFA sea inclusiva para judíos e israelíes. Nunca pedí comida caliente”, dijo. “La única persona que habló con los qataríes sobre esto [en nombre de la comunidad judía] fui yo”.

La cocina kosher que inició Schneier está bajo la supervisión del rabino Mendy Chitrik de Estambul, presidente de la Alianza de Rabinos en los Estados Islámicos, y su hijo, el rabino Eliyahu Chitrik. La comida incluye la cocción de los primeros bagels en Qatar y otras delicias judías.

Carne kosher congelada para los turistas judíos en Qatar (crédito: Casa Kosher en Qatar)

Por el momento, Kosher en Qatar vende jalá para Shabat, sándwiches de bagel con untables como hummus, verduras y salmón ahumado.