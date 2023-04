Rabino Wasserman al borde del Holocausto: Compartiré el destino de mis estudiantes

En el Día del Recuerdo del Holocausto: el rabino Yoshiyahu Pinto contó a sus alumnos sobre el martirio del rabino Elchanan Wasserman, que Dios vengue su sangre, quien fue brutalmente asesinado por los nazis y sus colaboradores el 6 de julio. Dedicó sus últimos minutos a preparar a las demás víctimas con él por su martirio.

Vea la historia completa del martirio del rabino Wasserman relatada por el rabino Pinto:

Shuva Israel

El rabino Pinto dijo: “Es bien sabido que el rabino Elchanan Wasserman fue uno de los individuos más justos asesinados por los alemanes en el Holocausto. Tenía una ieshivá grande y viajaba de un lugar a otro para recolectar dinero para su ieshivá. Era en Estados Unidos cuando comenzó el Holocausto en Alemania. La gente le decía: “¡No regreses! Quédate en Estados Unidos. Los rabinos han venido aquí y han establecido yeshivot y salas de estudio con cientos de estudiantes y tú también puedes. Es un peligro mortal si el rabino regresa a Europa.'”

El rabino Pinto relató que el rabino Wasserman respondió que cualquiera que sea el destino de sus alumnos, quiere compartirlo con ellos. El rabino Wasserman regresó a Europa y poco después lo llevaron a un lugar de matanza y lo asesinaron. Muchos de sus estudiantes de ieshivá también fueron asesinados.

Mientras el rabino Wasserman estaba siendo llevado a su muerte, animó a los otros rabinos y estudiantes que estaban siendo llevados a la muerte con él. Se refirió a la ley de que si una persona tiene un pensamiento impuro al traer un sacrificio al Templo, no recibe recompensa por el sacrificio y es como si no diera nada. Animó a los que enfrentaban el martirio con él a aceptar el decreto celestial de su muerte y no tener ningún pensamiento impropio que invalidara su sacrificio. Fueron a la muerte aceptando plenamente que era la Voluntad Divina.

Este artículo fue escrito en cooperación con Shuva Israel