Ariel Koren, una empleada de Google que lideró una campaña contra un proyecto de infraestructura israelí de Amazon-Google, anunció su renuncia en una carta a sus colegas que se hizo pública el martes, citando las represalias de la empresa contra su activismo y un ambiente de trabajo hostil a sus ideas creencias políticas.

“Debido a las represalias, un ambiente hostil y las acciones ilegales de la empresa, no puedo seguir trabajando en Google y no tengo más remedio que dejar la empresa al final de esta semana”, escribió Koren .

“En lugar de escuchar a los empleados que quieren que Google cumpla con sus principios éticos, Google busca agresivamente contratos militares y elimina las voces de sus empleados a través de un patrón de silenciamiento y represalias hacia mí y muchos otros”.

Los oficiales de policía hacen fila para separar a los manifestantes que apoyan a los palestinos de un pequeño grupo de simpatizantes de Israel frente al ayuntamiento en Toronto, Ontario, Canadá, el 15 de mayo de 2021. (Crédito: REUTERS/CHRIS HELGREN)

Koren es uno de los líderes del grupo activista Jewish Diaspora in Tech, que ha sido un componente importante de la campaña Jewish Voice for Peace y MPower Change #NoTechForApartheid contra el proyecto de computación en la nube Nimbus de $1.200 millones de dólares . El martes repitió las acusaciones hechas en marzo de que Google había trasladado su puesto de la sede de la empresa en Mountain View, California, a su oficina en Sao Paulo, Brasil, como castigo por oponerse al acuerdo.

Según una carta publicada por la junta laboral que se alineaba con los detalles del caso de Koren, la evidencia presentada “no logró establecer el nexo causal necesario” y “la investigación no reveló evidencia de animosidad hacia el empleado”. Además, la carta de despido encontró que la decisión de reubicar el puesto era anterior a las acciones del empleado.

Koren criticó a Google por continuar con el proyecto, que proporcionaría infraestructura a varios organismos gubernamentales, incluido el ejército israelí. Coincidiendo con la renuncia de Koren, se anunciaron una serie de protestas para el 8 de septiembre frente a las oficinas de Google y Amazon en San Francisco, Nueva York y Seattle .

¿Qué es la campaña #NoTechForApartheid?

Los esfuerzos activistas anteriores de #NoTechForApartied no lograron presionar a Google para que adoptara las políticas preferidas de Koren. El 1 de junio, fracasó una propuesta de junta de accionistas de Alphabet presentada por el activista judío de la diáspora para la tecnología Gabriel Schubiner para reevaluar su participación en Nimbus: 544 653 039 votos en contra y 55 301 799 a favor de la propuesta después de que la junta directiva recomendara votar en contra. Desde que comenzó una petición en octubre, se dijo que 800 empleados de Google y Amazon y otros 37,500 firmaron la petición para terminar con Nimbus, pero como señaló Koren, los gigantes tecnológicos han ignorado por completo la campaña.

Koren afirmó que el grupo judío interno de Google “Jewglers” había creado un ambiente de trabajo tóxico al silenciar el contenido antiisraelí dentro de las plataformas internas de la comunidad .

Además, acusó a Jewglers y Google de “utilizar como armas” la diversidad para silenciar a los palestinos, musulmanes y simpatizantes de los palestinos. Koren citó una disculpa de Google a Jewglers por su preocupación por una donación a Movement for Black Lives, que había publicado contenido antiisraelí.

Según The Forward , Jewglers también estaba preocupado por la falta de compromiso con la lucha contra el antisemitismo, y cuando Google acordó donar a las ONG contra el antisemitismo, Koren y su pequeña facción de unos 28 judíos antisionistas se opusieron a la organización benéfica.

Koren alegó que los judíos se habían quejado a recursos humanos sobre Googlers palestinos y árabes que criticaban a Israel.

“Trabajar en Google siempre fue el trabajo de mis sueños, hasta que me enteré del Proyecto Nimbus “, dijo un empleado palestino anónimo de Google en uno de una docena de testimonios recopilados por Jewish Diaspora for Tech. “Siempre pensé que cuando trabajaba en Google, respondería rápidamente cuando la gente me preguntara dónde trabajo. Pero ahora que trabajo aquí, hago todo lo posible para evitar mencionar a Google”.

“Compartí una recaudación de fondos interna en un foro de todo Google. Me dijeron que la frase “Apoyar a Palestina” era ofensiva”, afirmó otro empleado.

Koren dijo que habían escrito a los ejecutivos sobre el aparente sesgo de Jewgler, pero que habían sido ignorados.

“Los judíos antisionistas de Google no dejarán de denunciar las injusticias de Israel contra los palestinos”, dijo Koren.

La organización terrorista Hamas y la organización oficial de Boicot de Sanciones y Desinversión apoyaron a Koren y su renuncia el miércoles.

¿Qué es el Proyecto Nimbus?

El Proyecto Nimbus está destinado a proporcionar servicios en la nube para el gobierno israelí, el sistema de defensa nacional y otros organismos de la economía israelí sin enviar datos para su almacenamiento en el extranjero, lo cual es un riesgo de seguridad cibernética. La licitación provocó una feroz competencia de otras empresas de datos en la nube.