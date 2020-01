Diario Judío México - El Subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, aseguró que se deben hacer nuevos libros de Ética para el país, donde los alumnos de educación inicial, preescolar y primaria aprendan a respetar la ley y fomentar la cultura de paz.

Por ello, informó que se están renovando la totalidad de los Libros de Texto Gratuitos de Geografía, Historia, Ética, Civismo, Desarrollo Socioemocional, para avanzar hacia la Nueva Escuela Mexicana.

Al inaugurar la Reunión Nacional de Subsecretarios de Educación Básica, Bucio Mújica comentó que se trabaja con el magisterio y toda la estructura educativa del país para poder hacer los nuevos textos.

Añadió que los nuevos libros se harán con el 70 por ciento de contenido nacional, 20 por ciento de contenido regional y 10 por ciento de contenido local.

Ante los 32 Subsecretarios de Educación Básica del país, Bucio Mújica aseguró que para el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, las reformas en los libros de texto tienen un enfoque integral, ya que se tiene el interés de educar no solamente la mente de los niños sino también su corazón. Se trata, consideró, de formar gente que sea profesionista, que tenga grandes capacidadesy habilidades, pero también que sean buenos ciudadanos.

Por otro lado, Bucio Mújica comentó que las reformas educativas del Presidente Andrés Manuel López Obrador revalorizaron al magisterio y, por ello, ahora se trabaja con normalidad en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, donde los maestros están dando clases, por lo que se seguirá trabajando con los docentes.

Durante la reunión se abordaron los programas Nacional de Inglés, Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, Escuelas de Tiempo Completo, Nacional de Convivencia Escolar, Mejora Continua y Consejos Técnicos Escolares.

También se analizaron los programas de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, Nacional de Becas “Elisa Acuña” y Desarrollo Profesional Docente de Educación Básica.

Además, se discutió el Nuevo Plan de Estudios; los nuevos libros de formación cívica y ética en primaria, y la renovación de los libros de geografía e historia (tercer grado de primaria) de cada entidad; también, se tocaron los rubros de ambientes escolares seguros, la atención a la primera infancia, la educación inclusiva, así como el Programa La Escuela es Nuestra.

También se revisaron las disposiciones para el proceso de selección para la admisión de la educación básica y procesos de consulta para la definición de perfiles docentes, directivos y de supervisión.

En este punto, Bucio Mújica aseguró que no se permitirá la corrupción y que no se pagará ninguna plaza que no esté registrada por la SEP.