Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, anunció hoy que Israel implementará una serie de medidas destinadas a apuntalar a la endeudada Autoridad Palestina y facilitar la vida diaria de los palestinos.

El anuncio se realizó luego de una reunión entre el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y Gantz en la casa del ministro en Rosh Ha’ayin, cerca de Tel Aviv, el martes por la noche. La reunión fue la primera sesión de trabajo entre Abbas y un alto funcionario israelí dentro de Israel en más de una década.

Israel proporcionará a la Autoridad Palestina un préstamo de 100 millones de shekels (32,2 millones de dólares) sobre los ingresos fiscales que recauda en nombre de Ramallah, en un intento por reducir el creciente déficit de la Autoridad Palestina. Ramallah, la sede del gobierno de la Autoridad Palestina, ha visto una disminución de la ayuda exterior en los últimos años, y no ha recibido casi ninguna de sus mayores patrocinadores en 2021.

La reunión fue la segunda de Gantz y Abbas desde que se formó el actual gobierno israelí en junio. Luego de una reunión anterior entre ambos a fines de agosto, Israel entregó a la Autoridad Palestina un anticipo similar de 500 millones de shekels (160 millones de dólares) para intentar evitar una crisis fiscal que se avecina.

Israel también legalizará el estatus de 9.500 palestinos y extranjeros indocumentados que viven en Cisjordania y Gaza sin la documentación adecuada, anunció Gantz.

Muchos llegaron del extranjero para casarse con un palestino, pero Israel no reconoce el derecho legal de los palestinos a vivir con cónyuges extranjeros en el territorio que controla.

Israel dice que otorga visas en “circunstancias humanitarias excepcionales”. Pero en la práctica, el asunto ha estado congelado durante más de una década, lo que ha provocado protestas esporádicas en Ramallah por parte de las familias afectadas.

Después de la reunión de Gantz con Abbas a fines de agosto, el ministro también se comprometió a emitir miles de nuevas tarjetas de identidad, pero finalmente solo se entregaron 1.200. A otros 3.000 palestinos que viven en Cisjordania se les permitió cambiar su lugar formal de residencia de Gaza a Cisjordania.

Un funcionario israelí le dijo a The Times of Israel que las 9.500 aprobaciones de estatus son nuevas tarjetas de identidad, no solo se refieren a cambios para los palestinos.

Decenas de altos funcionarios palestinos también recibirán permisos “VIP” que les permitirán cruzar libremente los puntos de control israelíes, afirmó el Ministerio de Defensa. Otros 1.100 altos empresarios palestinos recibirán pases comerciales.

Según otro funcionario israelí, Gantz le dijo a Abbas que se están sopesando una serie de medidas económicas, incluida la reducción de las tarifas para la compra de combustible y un programa piloto para permitir que los contenedores de envío ingresen a Cisjordania desde Jordania a través del Puente Allenby.

Tales pasos “probablemente agregarían cientos de millones de shekels a la Autoridad Palestina anualmente”, dijo Gantz, según el funcionario.

El primer ministro Naftali Bennett se opone a la reanudación de las negociaciones de paz con los palestinos y se ha negado a reunirse con Abbas. Sin embargo, su gobierno se ha comprometido a apoyar a la Autoridad Palestina y fortalecer su economía en crisis, con Gantz a la cabeza de la medida.

Gantz ha dicho que ve al régimen de Abbas como la única alternativa a un Hamás empoderado en Cisjordania.

“Si la Autoridad Palestina es más fuerte, Hamás será más débil. Cuando la Autoridad Palestina tenga más capacidad para hacer cumplir el orden, habrá más seguridad y nuestra mano será menos forzada”, dijo Gantz a fines de agosto.

Gantz y Abbas, en su reunión del martes, también discutieron la legalización de más construcciones palestinas en Cisjordania