La experiencia de un judío mexicano que se siente, de alguna manera, discriminado en México por su religión, lo que lo lleva a reflexionar sobre la identidad y el trato hacia los judíos en diferentes países, llegando a la conclusión de que el único hogar seguro para los judíos es Israel.

Soy un judío mexicano pero en México no soy más que un judío terrorista.

Estoy bien bien indignado pero también estoy contento cuando vivía en México como judío secular tuve muchas discusiones en mi vida en las cuales me veía involucrado con personas que que me hacían sentir mal o que me querían hacer sentir mal porque decían que yo no era mexicano que yo era judío que yo era hebreo que yo era israelí y por lo tanto no era mexicano. Y yo obviamente me defendía decía no Yo soy mexicano qué te pasa soy más mexicano que el chile y no sé qué bueno no servía para ser siempre en México me vieron no todos obviamente no para nada o sea amo México y tengo un tremendo agradecimiento y estoy feliz y me identifico con México, hincho por el Tri, todo lo que ustedes quieran no tengo ningún problema con la gente mexicana, pero si hay individuos y desafortunadamente también estos individuos tienen la palabra tienen el tienen la voz esto a mí me me me dolía y siempre quise creer que no es así siempre, quise creer que que que yo soy mexicano al igual que cualquier tipo de latino donde fuese pues cada uno tiene su nación y cada uno tiene pues lo que sería su círculo su pertenencia su lugar de nacimiento y que ese lugar de nacimiento pues tiene la obligación cívica moral jurídica penal etcétera de defender los derechos de de estos ciudadanos judíos en donde sea que estén.

Esto después del 7 de octubre cambió por completo por completo es doloroso pero también siempre salen cosas buenas del dolor y de los desafíos es doloso ver como después de la masacre del 7 de octubre, la peor después del holocausto para el pueblo judío, el pueblo judío se quedó abandonado, el silencio que guardaron los gobiernos las autoridades la ONU sí por los secuestrados que eran argentinos colombianos mexicanos peruanos de donde sean

Qué Hubiese pasado Si fueran católicos apostólicos, romanos, cristianos, evangelistas, adventistas y hasta musulmanes, cuál hubiera sido la respuesta de los gobiernos ante estos secuestros? ¿Cuánto hubiese sido la presión que hubiesen ejercido a hamás para que fuesen liberados

Pues es que eran judíos no son tan ciudadanos, no hay algo ahí diferente no son como extranjeros, por estar en Israel ya se fueron ahí entonces ya no son mexicanos ya no son argentinos ,

Ese es el tema el mismo silencio que guardaron las feministas todas aquellas que luchan como leonas por los derechos de la mujer que cualquier tipo de injusticia levantan la voz y van y hacen marchas y se presentan y luchan realmente luchan por los derechos de la mujer, pero si es una mujer judía, ya no está tan fácil el tema

El profundo silencio de las autoridades , organizaciones e instituciones oficiales despues de la masacre a manos de los terroristas zombies del Hamas el pasado 7 de octubre dejó en claro un mensaje muy doloroso, a su vez, BH encendió un farol de esperanza para todos los judíos del mundo. Hay ocasiones donde la soledad y el no tener una salida te recuerda donde esta La Fuente de Todo, cual es tu verdadero origen, el entenderlo puede transformarte en tu mejor versión.

