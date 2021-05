Mientras se celebra un funeral en Kiryat Gat por Ido Avigal, un niño de 5 años de Sderot muerto el miércoles en un ataque con cohetes, terroristas de Gaza disparan proyectiles contra la ciudad del sur, obligando a los dolientes a ponerse a cubierto.

Las sirenas sonaron mientras el padre de Ido, Asaf Avigal, terminaba un panegírico en el que se disculpaba por no haber protegido a su hijo, que murió por la metralla que atravesó la ventana de la habitación fortificada donde se refugiaba con su madre y su hermana, ambas heridas.

La casa de Ido Avigal fue alcanzada por un impacto directo de cohete lanzado desde Gaza

Según la cadena pública Kan, el momento en que se dispararon los cohetes tenía el claro objetivo de interrumpir el funeral, ya que Kiryat Gat no ha sido blanco frecuente durante la actual ronda de combates en Gaza, que estalló el lunes cuando los dirigentes de Hamás en la Franja dispararon cohetes contra Jerusalem.

El padre de Ido, Asaf, hablaba durante el funeral. “Hace un mes le dije Shani que quería verte crecer. Quería disculparme por no haberte protegido. Siento no haber recibido la metralla en tu lugar. Hace unos días me preguntaste qué pasaría, si había una alerta de cohetes y estábamos afuera, dije que te protegería, fallé”, dijo.

“Tu madre, mi amada esposa, Shani, te protegía como una leona. Siempre te ha protegido. Hace un par de meses hablamos de ti y dijimos que eras un niño especial, un intelecto y un alma especial. Ido, estoy triste por no haberte dado más tiempo, siento no estar más contigo”.

“Espero que esta sea la última vez que los padres entierren a sus hijos”.

Hamás reivindica la responsabilidad de la última descarga de cohetes

El ala militar del grupo terrorista Hamás, que gobierna en Gaza, reivindica la autoría de la última descarga de cohetes lanzada contra Israel. Las Brigadas Al-Qassam dicen que su objetivo fue la ciudad sureña de Kiryat Malaji. Sin embargo, la localidad más al norte donde sonaron las sirenas fue Kiryat Gat, a unos 10 kilómetros al noreste de Kiryat Malaji.