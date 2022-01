Yoel Esteron fundador y editor del diario financiero Calcalist ( fundado en 2008 y en los últimos años el principal diario empresarial y grupo de medios de Israel propiedad de Yedioth Ahronoth) expresó en la Conferencia de previsiones 2022:

En 2022 se requiere un refuerzo de la modestia : Advertencia para todos los pronosticadores del próximo año: seamos más modestos. No solo para predecir pretenciosamente los cisnes negros, sino también en la vida misma.

Incluso el cliché "difícil de predecir, especialmente el futuro" se ha quedado corto en los últimos dos años. En abril de 2020, hace veinte meses en total, importantes expertos, ornamentados economistas y líderes ansiosos estimaron y advirtieron que el mundo se encaminaba hacia una crisis económica sin precedentes desde 1929.

¿Quién hubiera creído hace un año que el índice S&P se dispararía de 2.300 puntos en marzo de 2020 a más de 4.700 en diciembre de 2021 y establecería un récord histórico? ¿Quién hubiera creído que Tel Aviv 125 pasaría de 1300 a 2000 en un año y medio de una epidemia mundial, oleadas de enfermedades y cierres?

No fue solo la economía la que hizo añicos los pronósticos. La política israelí también hizo lo increíble y evacuó a los eternos residentes permanentes de Balfour. ¿Quién hubiera creído que Naftali Bennett, que no pasó el porcentaje de bloqueo en 2020, sería primer ministro en 2021? Incluso Bennett no creyó, y estoy seguro de que se pellizca todas las mañanas para asegurarse de no estar atrapado en un sueño extraño, o una pesadilla aterradora, sobre un gobierno con Tamar Zandberg.

Por cierto, también hubo bastantes expertos médicos que se confundieron y confundieron. Algunos de los profesores a los que nos aferramos

a sus predicciones todas las noches ahora están expuestos como payasos que intentan llamar la atención. El histérico profesor del Ministerio de Salud que se ofreció a distribuir raciones de batalla se convirtió en un guisante con máscara en el estúpido horario de máxima audiencia. El profesor Sabba, que anunció con arrogancia "el final de la ceremonia" incluso antes de que terminara la primera ola, ahora "baila con las estrellas". ¿Quién hubiera creído que los médicos competirían con los participantes en un programa de reality?

Por eso, en lugar de pronosticar, busco proponer una agenda: seamos más modestos, no solo en nuestra pretensión de formular pronósticos, sino también en la vida misma. ¿Qué quiero decir?

En la economía, no sabemos cómo se desarrollará la onda omicron y qué seguirá, por lo que no podemos inventar otros 100 mil millones de NIS como lo hizo el gobierno anterior de Bibi y Herodes. El tesorero de Lieberman tiene razón cuando no vuelve a llover dinero desde helicópteros sobre todo tipo de Isrotel y Fox, los campeones de los gritos y los dividendos. Esto es lo que yo llamo modestia.

En seguridad, no podemos realmente atacar a Irán sin todo el poder de los Estados Unidos de nuestro lado, por lo que no tiene sentido alardear de miembros de alto rango del sistema de defensa, y no hay lógica en la confrontación del primer ministro israelí. con el presidente de los Estados Unidos. Un poco de modestia de un pequeño país de nueve millones de habitantes no estaría de más.

En política, tanto la derecha como la izquierda necesitan reducir las expectativas. No hay ninguna persona hoy en el espectro político que pueda realizar sus deseos sin desmantelar el gobierno inestable y socavar la impresionante estructura de la sociedad israelí. Sorprendentemente, Mansour Abbas entiende esto mejor que Ayelet Shaked. Sería bueno para todos si cada vez más políticos se inyectaran un poco de modestia.

La ciencia no nos defraudó. En menos de un año, los científicos han desarrollado vacunas, aunque imperfectas, pero ciertamente han evitado una catástrofe global. Admiro a los científicos más que a las estrellas de rock o los atletas, pero también debemos ser modestos en nuestras expectativas de los científicos, ciertamente no enojarnos con ellos cuando resulta que necesitamos un cuarto refuerzo. La modestia también es buena para la ciencia.

Y, por supuesto, los desastres climáticos que se han intensificado en el último año nos han recordado el deber vital de ser más modestos y muy cuidadosos en nuestra actitud hacia el planeta antes de que sea demasiado tarde. Los gobiernos, las corporaciones y los ciudadanos deben comprender que el oxígeno y el agua, los alimentos y las temperaturas agradables están en peligro inminente, si no inmediato.

Y finalmente - nosotros. ¿No es la epidemia un recordatorio para todos nosotros de que la abundancia no se da por sentada, que la salud no está garantizada, que un virus en la parte trasera de China podría dañar a mil millones de personas desde Wuhan hasta Tel Aviv? Los cisnes negros seguirán atacándonos sin previo aviso. Por eso, quizás también nosotros, cada uno en su propia cama, cada uno en su propia cama, deberíamos adoptar un poco más de modestia en nuestras expectativas, en nuestras esperanzas en la vida misma

Fotos Silvia G. Golan

