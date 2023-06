20 de junio 1965: Falleció Bernard M Baruch, financiero, filántropo, asesor de políticos.

Existe un hombre al que no muchos conocen: acuñó el término de “guerra fría”, apareció tres veces en la portada de la revista Time y supo salir a tiempo del mercado antes de la Gran Depresión de 1929, ya que las acciones se habían vuelto demasiado “populares”.

Bernard Baruch fue un gran estadista, de los mejores de la historia. No por nada ha sido mencionado y halagado por grandes figuras, como George Soros o el mismo Warren Buffet y además, haber declarado que les ha servido como fuente de inspiración.

“La mayoría de las personas exitosas que he conocido son las que escuchan más de lo que hablan”.

Un especulador de gran éxito, cuyo nombre por sí solo tenía el poder de mover mercados, Bernard Baruch también encontró tiempo para moverse en círculos de poder y desempeñar un papel bastante importante. Se dedicó a aconsejar a los presidentes Wilson y Roosevelt en asuntos económicos y bélicos.

Baruch murió en 1965, pero además de sus millones, dejó algunas grandes ideas sobre el tema de cómo manejar las presiones de la inversión en el mercado de valores. A más de 50 años de su muerte, sus principios siguen tomándose en cuenta por los grandes gurúes del mercado.

“Sé quien eres y di lo que sientes, porque aquellos

que importan no les importará y a los que les importa no importan”.

La leyenda dice que Baruch fue uno de los pocos inversores en ver venir La Gran Depresión: en su autobiografía, dice que se dio cuenta de que algo andaba mal en los mercados durante un viaje en Escocia. Además de agotar las existencias a tiempo para evitar lo peor del colapso, implica que también ganó una buena cantidad de dinero al “quedarse corto”, es decir, vendiendo acciones que aún no poseía con la expectativa de comprándolos nuevamente con una ganancia más tarde.

A pesar de la seguridad que mostraba al público sobre su situación económica, Baruch no sobrevivió ileso a la caída del mercado. Aun así, el desglose de sus activos en el momento de su auditoría muestra cuán exitoso fue Baruch al evitar lo peor de la caída del mercado.

¿Qué pensaría Baruch de los mercados actuales? Seguro tendría la “solución” para sobrevivir a tiempos difíciles en el futuro. Y a todos los inversores, seguro les interesaría tomar nota.

BIOGRAFÍA

Fuente: Wikimedia Commons

Bernard Mannes Baruch nació el 19 de agosto de 1870 en Camden, Carolina del Sur, Estados Unidos. Nació en el seno de una familia judía y fue el segundo de cuatro hijos de Belle Wolfe y el médico Simon Baruch, quien participo como cirujano del Ejército de los Estados Confederados en la guerra civil estadounidense.

En 1881 la familia emigró de Camden a la ciudad de Nueva York donde él y sus hermanos acudieron a escuelas locales. Después de graduarse del City College de Nueva York en 1889, Baruch trabajó como empleado de oficina en un negocio de ropa y luego se unió a los corredores de Wall Street “AA Housman and Company”.

Comenzando como corredor, Baruch se convirtió en socio de la empresa y luego acumuló el dinero suficiente para poder comprar un lugar en la bolsa de Nueva York. Para 1903 Bernard tenía su propia firma de corretaje y en 1910, a sus 30 años, se había convertido en millonario.

En 1916, Baruch dejó Wall Street para asesorar al presidente Woodrow Wilson sobre Defensa Nacional y durante la Primera Guerra Mundial, en 1918, se convirtió en presidente de la Junta de Industrias de Guerra. Baruch logró el éxito de la movilización económica de Estados Unidos durante la guerra.

En 1919, Wilson le pidió a Baruch que sirviera como miembro del personal en la Conferencia de Paz de París. Baruch no aprobó las reparaciones que Francia y Gran Bretaña exigieron a Alemania, y apoyó la opinión de Wilson de que era necesario que existieran nuevas formas de cooperación, así como la creación de la Liga de las Naciones.

En los años de entreguerras, Baruch, que creía en la cooperación entre los negocios y el gobierno, alentó la planificación industrial-militar a través del nuevo “Army Industrial College” y el Plan de Movilización Industrial del Departamento de Guerra de 1930 y sus revisiones posteriores.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Baruch instó a una nueva Junta de Industrias de Guerra, pero el presidente Roosevelt, preocupado por sus propias prerrogativas, ignoró este consejo. Negado el poder administrativo, Baruch aún mantuvo influencia política, principalmente a través de su influencia en el Congreso y la amistad con los jefes de las agencias de movilización.

En 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman le pidió a Baruch que formulara una política internacional de posguerra para la energía atómica. El “Plan Baruch” propuso proteger los secretos atómicos de Estados Unidos y su producción de bombas atómicas hasta que una agencia internacional, sobre la cual la URSS no tendría veto, estableciera el control total de las plantas de fabricación en cualquier parte del mundo.

La Unión Soviética lo rechazó y lo calificó como injusto, ya que Estados Unidos ya poseía armas nucleares antes de que se pudiera implementar un sistema de controles e inspecciones. Aquí se produjo un punto muerto.

Durante la Guerra de Corea, Baruch, temeroso de la inflación, intentó sin éxito lograr que la administración Truman impusiera controles de precios y salarios. Para entonces, sin embargo, Baruch había perdido su gran influencia.

Murió de un ataque al corazón a la edad de 94 años el 20 de junio de 1965 en la ciudad de Nueva york.

RECONOCIMIENTOS

Bernard Baruch tuvo pocos premios en su vida, pero dejo una marca en la historia de los Estados Unidos. De entre los homenajes que se le brindaron podemos resaltar:

• Medalla del Servicio Distinguido del Ejército de los Estados Unidos, entregada por el presidente Woodrow Wilson el 9 de julio de 1918.

• Se nombró en su honor el Baruch College en la City University of New York desde 1953.

• El hipódromo de Saratoga nombró una carrera “Bernard Baruch Handicap” en su honor en 1959.

• Fue mencionado en un episodio de “The Dick Van Dyke Show”, “Leave It To Beaver”, “The Patti Duke Show”, “Make Room for Daddy” y “The Burns and Allen Show”.

• Obtuvo un doctorado honorario en 1933 por la Universidad de Oglethorpe ubicada en Brookhaven, Georgia.

VIDA PRIVADA

Baruch era bastante activo en deportes en el Colegio de la Ciudad de Nueva York. De hecho, durante un juego universitario de béisbol que se lesionó un oído, lo que perjudicó su audición.

Bernard Baruch se casó con Annie Griffin en 1897 y fueron padres de tres hijos. Baruch tenía una faceta que lo hacía algo diferente de la mayoría de los magnates de Wall Street. Su familia judía valoraba más la erudición y el servicio que la obtención de dinero y, naturalmente, se sintió atraído por una carrera de servicio público.

Contribuyó además con organizaciones benéficas y universidades, e hizo un regalo de un millón de dólares a la Universidad de Columbia en memoria de su padre.