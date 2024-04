29 de abril de 1945: las tropas estadounidenses liberan el campo de concentración de Dachau

Tras llegar al poder en enero de 1933, Adolf Hitler no tardó en hacer de Alemania una dictadura del Partido Nazi. En apenas unos meses convenció a su gabinete para declarar un estado de emergencia y suspender las libertades individuales, permitió el encarcelamiento sin juicio previo, consintió que se anulasen leyes y derrocasen líderes de los Gobiernos locales y prohibió el resto de los partidos políticos. Todo ello bajo el pretexto de combatir la amenaza de un levantamiento judío, colectivo al que Hitler culpaba de los problemas económicos de la Alemania de posguerra y de su derrota en la Primera Guerra Mundial.

Como parte de esa represión, los nazis levantaron en primavera el campo de concentración de la ciudad de Dachau, a menos de veinte kilómetros de Múnich, sobre una antigua fábrica de municiones. Aunque había antecedentes en los siglos XVIII y XIX, el jefe de las SS, Heinrich Himmler, describió Dachau como “el primer campo de concentración para prisioneros políticos”. No obstante, allí morirían judíos, homosexuales, testigos de Jehová y gitanos, entre otros. Por él pasaron más de 200.000 personas.

Dachau, el modelo de los campos nazis

El campo de concentración de Dachau fue el primero que crearon los nazis en Alemania y sirvió como modelo para los más de 15.000 que el Tercer Reich abrió por toda Europa. Estos cumplían distintos fines: detención de opositores, concentración de colectivos específicos, trabajo forzado o, en el peor de los casos, exterminio. El oficial de las SS Theodor Eicke, comandante del campo de Dachau, desarrolló la organización y mecanismos de administración del resto a partir de allí. Uno de sus primeros aprendices fue Rudolf Höss, responsable de la muerte de tres millones de personas como jefe del campo de Auschwitz.

Durante el primer año, Dachau fue un campo de detención de opositores políticos al régimen nazi, por lo que la mayoría de los prisioneros eran alemanes socialdemócratas y comunistas. Sin embargo, tras la adopción de las leyes raciales de Núremberg en 1935, la noche de los cristales rotos y la invasión alemana de Austria en 1938, el número de presos judíos aumentó. Fue entonces cuando Dachau se convirtió también en un campo de concentración, donde se estima que murieron 41.500 personas.

La mayoría de los prisioneros eran sometidos a experimentos crueles o trabajos forzados. Los médicos de Dachau los utilizaban para realizar pruebas sobre altitudes elevadas, malaria, tuberculosis, hipotermia y la eficacia de nuevos medicamentos. El trabajo forzado era otra constante para humillar y acabar con los prisioneros, que construyeron carreteras, trabajaron en canteras de grava y drenaron pantanos hasta la extenuación. Ya en la Segunda Guerra Mundial, también tuvieron que producir armamento y munición para sostener el esfuerzo bélico alemán.

Liberación y memoria

El campo de concentración de Dachau funcionó hasta la primavera de 1945. Alemania estaba a punto de perder la guerra y las tropas aliadas avanzaban por el este y el oeste, liberando los campos nazis que encontraban a su paso. Cuando los estadounidenses entraron en Dachau el 29 de abril, donde asesinaron a los guardias alemanes, encontraron más de treinta vagones de tren llenos de cuerpos en descomposición y 32.000 prisioneros hacinados, sin apenas fuerzas para moverse.

“Dante no vio nada y por eso pudo escribir sus patéticas páginas del infierno. Yo sí he visto Dachau y quizá por eso no sepa escribirlo”, describió el corresponsal de La Vanguardia presente en la liberación, Carlos Sentís. Su testimonio y los de otros diez periodistas servirían para condenar a muchos dirigentes nazis en los posteriores juicios de Núremberg.

Tan pronto las tropas estadounidenses liberaron el campo, los prisioneros crearon un comité para proteger a las víctimas que refundaron en 1955 como Comité Internacional de Dachau. Gracias a esta iniciativa, diez años después se inauguró un monumento para rememorar el sufrimiento de las víctimas del nazismo y fomentar la reflexión y el debate sobre sus crímenes.