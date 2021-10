Derivado de la controvertida reforma energética, y las implicaciones de ella en los compromisos de México sobre el cambio climático, recibí muchas recomendaciones sobre cómo asegurar que estos mensajes lleguen a toda la población con el objetivo de entender que las decisiones de cada sector tienen impacto en la crisis climática mundial, por lo que a continuación les compartiré algunas ideas de como todos podemos ser portavoces del reto más grande que tenemos como humanidad, que es la lucha contra el cambio climático.

Antes que nada, es importante mencionar que, aunque pudiera ser un tema controversial, todas las opiniones son válidas y no necesariamente todas las personas lleguemos a la misma conclusión, por lo que debemos de partir de “we agree to disagree, however we commit”, sin embargo, todos tenemos un objetivo en común que es la salud de nuestro planeta.

En este sentido, es importante comunicar de manera efectiva el problema:

1. Comienza con el contexto a través de ejemplos del día a día. Por ejemplo, en Ensenada existen sequías desde hace años, agudizando aún más el problema de falta de agua. También en la península de Yucatán, cada vez hay más, y más fuertes huracanes. En el noroeste del país más incendios derivado de las sequías; o más inundaciones en el centro y sureste. Asimismo, estos fenómenos también tienen impacto en la flora y fauna afectada: cómo sobrevive la tortuga marina si el nivel del mar sigue subiendo al punto que será en algunas zonas imposible desovar en las playas.

2.- Otra forma de explicar es gráficamente a través de fotos del hielo del Ártico retrocediendo; osos polares sin zonas con hielo marino; o notar que las estaciones del año están completamente desfasadas, por lo mismo es importante hacer ver con ejemplos claros el impacto que tiene en todos.

3.- Es clave externar los que nos preocupa sobre el cambio climático contando a través de una experiencia cercana. Muchas veces, lanzar datos y cifras científicas sin contexto no logra conectar con nuestra audiencia.

4.- Enfocarnos en lo positivo o la oportunidad que tenemos en diferenciarnos en ser líderes de cambio en el tema es una gran oportunidad también para invitar a emprendedores potenciales a trabajar en él. En México somos ricos en energía solar, y eólica lo cual es una potencial oportunidad de negocio. Asimismo, somos líderes en biodiversidad, con datos contundentes donde México ocupa sólo el 1.5% de la superficie de la tierra. Pero alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta, aquí otra oportunidad de ser campeones de oportunidades en conservación.

5.- Predicar con el ejemplo o “Walk the talk” con proyectos de reciclado en casa, optimizar el uso de agua, ahorro de energía, huertos urbanos, plantar árboles o adoptar parques o zonas para reforestar en ciudades, es la mejor manera de conectar, pero sobre invitar a una cadena sostenible de acciones.

5.- Pequeñas acciones de todos SI hacen la diferencia, por lo que sumarte como individuo y tener claro que cada acción cuenta es clave. Los invito a tener su carta compromiso con acciones puntuales a favor del medio ambiente, yo lo hice hace 3 años y eso ayuda a darle un sentido al compromiso.

Y cierro con mi mensaje final de mi carta compromiso con el medio ambiente “Desde cualquier pequeño rincón, ACTÚEN, cada una de sus acciones impacta a nuestro planeta. Toda cuenta, así que cada cosa que hagan, que sea en favor del planeta que es su casa, en el que les tocará vivir a ustedes y las futuras generaciones”, pero sobre todo no dejen de invitar y comunicar para que millones más se sumen.