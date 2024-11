Alice Camhi Z”l – Tantine….

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Alice Camhi Z”l, ermana chika de mi muy kerida Granmamika maternal Claire Camhi de Monastir.

Se muryo muy manseva a la edad de 38 anyos. Mi tantine Alice, ermoza de las ermozas ma enklavada a su kanton porke era paralizada dezmazaladika i un angelo de persona kon su immensa buendad, edukasyon i diferentes talentos, mos dava a mi mamita i a mi konsejos

ke dayinda oy me syerven ! Era chika yo kuando se muryo…. Teniya unos 10-11 anyos no mas… Kon mi kavesa de oy, iva eskrivir todas las perlas ke kitava de su boka !

Lo mas interesante es ke en su kondisyon de mujer manseva, muy muy ermoza NUNKA se kesheva ! Inkreyivle ! Ke vida teniya en su kanton en el salon ? Sin pueder kaminar, asentada komo una kukla !

Morava en Rumeli Caddesi – Osmanbey, la foto aki ariva, uno de los mijores kartyes de Istanbul, famozo por sus magazenes de lukso i la elegansya de la gente ke biviyan, paseyavan, aziyan sus kompras o se enkuentravan kon sus amigas en un salon de the, una patiseriya ets.

Era un lugar akompanyozo i me plaziya a mi de asentarme al lado de la ancha ventana ke dava sovre la avenida, en akeyos tiempos kon manko karos i mas shik por seguro.

Gente viniyan a vijitarla kada diya dospues de midi…. Munchas personas de todo los serklos. La adoravan ! Doktores, ministros, profesores, vendedores de flores, todos los ke vendiyan frutas i kozas del merkado, amigitas i amigos, membros de la famiya por seguro, vizinos, artistos, jurnalistos…. Su salon era renomado i era un privilejio de azer partido de su serklo ! Arresiviya a todos ke viniyan de la mizma manera, kon su dulse soriza i una kayinte bienvinida. Se viya en su kara kuanto le plaziya arresivir estas personas tan diferentes los unos de los otros, tan interesantes, i la vedra komo gazetas kon alma ke la metiyan al koryente de todo lo ke se pasava diya diya…. Yo era la unika ke entrava en su salon porke nunka tuve visto otras chikos o chikas de mi edad.. En estos diyas la televizyon no egzistiya….

Tantine era lo bueno mio i de mi mamita. Su mosa Melek era komo una aguelita para mi ! Adorava asentarme ensima de sus piernas al

mupak i komer sevoyas dulses ke le embiyavan de su puevlo kon pan fresko untado al sal !

Melek ke sinyifika angelo en turko era el angelo verdadero ke Di-o le embiyo a Tantine en su estado i eya diziya kon grande emuna “El Di-o nunka aharva de todas las partes, tengo muncha suerte de bivir komo una reyna, tan amada i regalada por todos i Melek, ke no me manke, es la luz de mis ojos i la koza la mas ermoza ke tengo en mi vida !”

Vedra ke Melek teniya una karika de angelo i grandes grandes ojos blus ke miravan kon una dulsura inkreivle …. La mirava a Tantine i se okupava de la kaza i del gizado de la mijor manera ke puediya ser ademas kon tanta gente ke viniyan ande eyos… Los arresiviya kon gratitud, kafe, te, pasteles, burekas ets…

Tantine, las demanyanadas se divertiya a azer kuklas kon handrajos i saliyan maraviyozos! Eskriviya kon sus manikas tuguertas… Guadrava las letras ke le eskriviyan, syenes de letras del etranjero komo de sus amigos ke viajavan, saliyan en vakansyas i se topavan en otros lugares por echo, konferensyas o otros motivos. Arrespondiya a kada letra i se enteresava a lo ke aziyan. No se ke izyeron de todo lo ke eskrivyo! Ke pekado ke no lo tengo i no se de ken demandarlo…. No kedaron dingunos de la familya de mi madre a parte de unos kuantos primos en Paris, ke no me manken…

La vida…..

