Árabes en las redes sociales expresan alegría por la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi: “Era un despreciable asesino en masa”; “El régimen iraní es el enemigo número uno de los árabes”

Si bien los gobiernos árabes, en sus declaraciones oficiales, expresaron su pesar y condolencias por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, y otros dos funcionarios iraníes en un accidente de helicóptero el 19 de mayo de 2024, videos e imágenes que circularon en las redes sociales mostraban a ciudadanos de los países árabes celebrando la muerte de los funcionarios iraníes e incluso repartiendo dulces en las calles. Asimismo, periodistas, intelectuales y activistas políticos árabes en las redes sociales no ocultaron su alegría por la muerte de Raisi, calificándolo de cruel «derramador de sangre», «criminal» y «asesino» que representaba al régimen iraní, que es «el enemigo número uno» de los árabes.» Este régimen, dijeron, es responsable de gran derramamiento de sangre en los países árabes y estableció milicias armadas en esos países, que ayudaron a Irán a asumir su toma de decisiones. Algunas de las figuras criticaron a los líderes árabes por transmitir sus condolencias a Irán y al Consejo de Seguridad de la ONU por guardar un momento de silencio en memoria de Raisi.

Entre los que expresaron satisfacción por la muerte del presidente iraní también se encontraban muchos opositores sirios, contrarios a la presencia de Irán en Siria y a la ayuda que brinda al régimen de Bashar Al-Assad en la lucha contra sus oponentes. En este sentido, alentaron a sus compatriotas sirios a celebrar la muerte de Raisi y desearon la misma suerte al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y al propio Assad.

Este informe presenta algunas de las expresiones de alegría por la muerte de Raisi publicadas por periodistas, intelectuales y activistas árabes en las redes sociales.

Periodistas e intelectuales árabes: “El régimen iraní sólo trajo desastres a los países árabes; Es el enemigo número uno de los árabes”

La cineasta y guionista jordana Nisreen Al-Sbeihi escribió: «…los representantes de Irán, los hutíes, Hamás, Hezbollah y Al-Hashd Al-Sha’bi, así como sus nuevos leales en la izquierda y en la Hermandad Musulmana, se sienten tristes y desamparados tras la muerte en un accidente de helicóptero del presidente y ministro de Exteriores iraníes y sus acompañantes. Ellos aseguran que el régimen iraní y su política sobrevivirán, con las mismas capacidades y objetivos, incluso si el propio Líder Supremo muere. Con esto quieren decir que este régimen existe para matar a más hijos nuestros y continuar destruyendo nuestros países económica, cultural y socialmente… No comparto su sentimiento de dolor y pérdida. Lo único que siento es una gran pena por el abandono de nuestra tierra, el asesinato de nuestros hijos, el debilitamiento de nuestra seguridad y la división de nuestra sociedad, y por [el hecho de que] a Irán se le ha permitido expandirse geográficamente en un intento de lograr [su] sueño de restaurar el [Imperio] persa…”

“Como árabe, me pregunto: ¿En qué ha ayudado Irán a nuestros países en términos de desarrollo? ¿Cuántos hospitales y escuelas ha construido? ¿Cuántos aeropuertos ha establecido o preparado? ¿A cuántos refugiados ha acogido? Los principales logros de Irán – mientras algunos de nuestros países árabes miraban hacia otro lado – son el establecimiento, armado, financiación, apoyo y entrenamiento de milicias árabes, para matarnos y luego asumir la toma de decisiones políticas en nuestros países, con el objeto de convertirlas en herramientas iraníes para lograr sus objetivos y nada más. Eso es lo que ocurrió en el Líbano, Yemen, Irak y Siria.»[1]

El intelectual saudita Abd Al-Hamid Al-Hakim, ex director del Centro de Estudios Estratégicos y Jurídicos de Medio Oriente, compartió en X una publicación del escritor e intelectual kuwaití Abd Al-Aziz Bomejdad en la que este último se preguntaba por qué la respuesta de tantos musulmanes ante la muerte de Raisi era idéntica a «la posición de los sionistas». Al-Hakim le respondió: «No es una coincidencia. Estás ignorando la verdad que es conocida por todo árabe, chiíta o sunita honorable, es decir, que el régimen iraní llegó lejos al derramar sangre árabe y ha destruido cuatro capitales árabes… El régimen iraní es el enemigo número uno de los árabes, [pero] la gente ignorante que hace cabriolas a su alrededor al son del racismo sectario, [bailando] sobre los cadáveres de sus compañeros árabes, no entiende esto». [2]

Publicación de Abd Al-Hamid Al-Hakim

De manera similar, la figura de los medios egipcios Hussein Al-Mutawi’, presentador del canal Al-Basira, escribió en su cuenta de X: «¡Hamás está de luto por el presidente iraní Ebrahim Raisi y lo llama ‘un hombre de posiciones honorables’! ¿Qué posiciones honorables defienden Raisi y los iraníes? ¿Se refiere a sus posiciones honorables sobre la destrucción de Irak y su toma del poder después de convertirlo en un montón de cadáveres? ¿O sus posiciones sobre Siria, sobre dividirla, destruirla y expulsar a su pueblo? ¿O se refiere a sus posiciones honorables sobre Yemen, sobre plantar a las organizaciones hutíes como una daga en la espalda del Reino árabe saudí? ¡Oh Hamás, la culpa es tuya!» [3]

Liberal argelino: “La alegría mostrada por los habitantes de Gaza por la muerte de Raisi refleja la discrepancia entre ellos y el liderazgo de Hamás”

El intelectual argelino Anwar Malik comentó un video publicado en Facebook por el jeque salafista Majdi Al-Mughrabi, radicado en Rafah. En el video, el jeque dio la bienvenida a la muerte de Raisi, calificándola de «una bendición de Alá», y también mostró a la gente en las calles de Gaza repartiendo dulces en celebración de la muerte de Raisi. En el mensaje que acompaña al video, Al-Mughrabi escribió: «A pesar de nuestra angustia y heridas aquí en Gaza, no podemos evitar regocijarnos junto con nuestros hermanos en Ahwaz, Irak, Yemen y Al-Sham [Siria], y con los musulmanes de todo el mundo por las muertes del criminal, asesino y [comandante] del escuadrón de la muerte empapado de sangre Raisi y la banda de criminales que estaban con él.»[4]

El intelectual argelino Anwar Malik compartió este video, junto con fotografías de los habitantes de Gaza repartiendo dulces tras la eliminación del general iraní Qassem Soleimani en 2020, y comentó: «¿Qué significa que los palestinos, especialmente en Gaza, estén celebrando la muerte del iraní?» Presidente, mientras los dirigentes de Hamás derraman lágrimas y se golpean el pecho [5] por este «grave desastre» ¿No significa esto que existe una enorme discrepancia entre nuestro pueblo y estos dirigentes, que están asociados con el Eje del Asesinato? ¡Lo mismo ocurrió cuando murió Soleimani!»[6]

Las imágenes compartidas por Anwar Malik: habitantes de Gaza repartiendo dulces tras la muerte de Raisi (derecha) y tras la muerte de Soleimani (izquierda)

Investigador libanés: “¿El Consejo de Seguridad también observará un momento de silencio en memoria de Saddam Hussein, Gaddafi o Mussolini?”

El periodista libanés-iraquí Hussein Abd Al-Hussein, miembro del grupo de expertos Fundación para la Defensa de las Democracias, publicó en X: «…Decenas de millones de ciudadanos de Irán, #Irak, #Siria, #Líbano [y] #Yemen celebraron la muerte de Raisi, principalmente en las redes sociales». En otro post criticó duramente al Consejo de Seguridad de la ONU por guardar un minuto de silencio por la muerte de Raisi, y escribió: «Si la ONU y la UE van a guardar un minuto de silencio por Raisi, ¿por qué no por Saddam Hussein, Gadafi o Mussolini? ] ¿Cuáles son los criterios aquí?»[7]

Liberal egipcio: “Vergüenza para el gobierno egipcio y el jeque de Al-Azhar por emitir declaraciones lamentando la muerte de Raisi”

La liberal egipcia radicada en Estados Unidos, Dalia Ziada, directora del Centro de Estudios de Medio Oriente y el Mediterráneo Oriental, compartió la declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto después de la desaparición del helicóptero de Raisi, que expresaba preocupación por el destino de Raisi. Ziada comentó: «¡Qué vergüenza, Egipto! El gobierno egipcio [dice]: ‘Estamos muy preocupados… Rezamos a Alá para que conceda seguridad al presidente iraní y sus compañeros’. ¿Sabes qué? Cuando el presidente Sadat fue asesinado en represalia por su acuerdo de paz con Israel, ¡Irán celebró y nombró una calle principal de Teherán en honor al asesino de Sadat! El eje Irán-Qatar es muy preocupante y eventualmente causará mucho daño a Egipto.»[8]

En otra publicación compartió la declaración emitida por el jeque de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, tras la muerte de Raisi, en la que expresó su solidaridad con el pueblo iraní. Ziada comentó: «Y aquí, el Gran Imam de Al-Azhar (la mayor autoridad religiosa en el mundo musulmán sunita) también está mostrando solidaridad con Irán. Lo escribió en idioma persa».

Opositores sirios: «Felicitaciones a Damasco y Siria»; «¡Regocíjate por la desgracia de quienes te asesinaron!»

La alegría por la muerte de Raisi también fue expresada por muchos opositores sirios que detestan a Irán, el aliado del régimen de Assad que lo ayuda a luchar contra sus oponentes. El opositor sirio Ayman Abd Al-Nour publicó en X fotografías y un video de sirios en Alepo e Idlib repartiendo dulces en celebración de la muerte de Raisi, y escribió: «Los sirios en el norte de Alepo e Idlib están repartiendo dulces en las calles para celebrar el accidente que mató al presidente iraní junto con otros altos funcionarios.»[10]

El cartel que sostiene el hombre de la derecha dice: «En celebración de la muerte del cerdo iraní [Raaisi], al que esperemos que pronto se le una el cerdo sirio Bashar [Al-Assad]…»

Hassan Al-Daghim, miembro del Consejo Islámico Sirio con sede en Estambul, que sirve como autoridad para numerosas facciones islámicas que se oponen a Assad, compartió la siguiente publicación en su cuenta de X: «Felicitaciones a Bagdad e Irak, felicitaciones a Damasco y Siria , felicitaciones a Beirut y al Líbano, felicitaciones a Yemen y Saná, felicitaciones a los árabes y musulmanes, felicitaciones a los amantes de la libertad en Irán. El sangriento, cruel y despreciable asesino en masa… Ebrahim Raisi ha llegado a su fin junto con su ministro de Mentiras, [Hossein Amir-Abd]ollahian. Esperemos ser testigos de la muerte de su superior, [el Líder Supremo de Irán Ali] Khamenei [y ver su cuerpo] despedazado por osos y por hienas.»[11]

Muhammad Jassim (Abu Amsha), comandante de la División Sultán Suleiman Shah, una facción de oposición siria respaldada por Turquía, escribió: «Felicitaciones al pueblo sirio libre por la muerte del criminal presidente zoroástrico de Irán».

La periodista siria Alia Mansour, una conocida opositora al régimen de Assad, escribió: «Según documentos filtrados, Irán gastó más de 50 mil millones de dólares para proteger a [presidente Bashar] Al-Assad en Siria y luchar contra los sirios. Ese mismo Irán no tiene equipos de rescate y [por lo tanto necesitaba] ayuda de los turcos para encontrar el cuerpo de su presidente. Si las sanciones fueran la razón [no puede permitirse el lujo de comprar equipo de rescate], entonces no habría podido gastar todo ese dinero en Siria y en otros lugares [Estos] son regímenes criminales [que actúan] en primer lugar contra su propio pueblo».

El locutor sirio Siba Madwar, que vive en Londres y se identifica con la oposición, escribió: «Oh, queridos sirios, yemeníes e iraquíes, continúen con sus celebraciones e ignoren a quienes los menosprecian por razones débiles como [respetar] la santidad de la muerte, [la prohibición de] regodearse en la desgracia de otro, y [afirma que] Irán es poderoso. Así como ellos ignoran el número de sus mártires, tragedias y tormentos, ustedes deben ignorarlos y no atribuirles ningún valor o importancia. No permitan que nadie manche vuestra alegría. Que vuestras celebraciones continúen y que Alá las renueve para vosotros.»[14]

Abd Al-Jalil Al-Sa’id, un periodista sirio en el exilio que escribe en el sitio de noticias emiratí Al-Ain, escribió: «Durante la guerra Irán-Irak, Ebrahim Raisi era juez. Solía castigar a los prisioneros de guerra iraquíes arrojándolos a la muerte desde aviones. Gracias a Alá, fue recompensado en especie.»[15]

El activista de la oposición siria Omar Madaniah compartió un video que muestra los ataúdes del presidente Raisi y los demás que murieron en el accidente, y escribió: «Primeras imágenes que muestran la preparación de los ataúdes que transportarán el cadáver del presidente de Irán, Ebrahim Raisi [y sus compañeros], y algunas ceremonias paganas. Ninguna de estas ceremonias los salvará del fuego del infierno.»[16]

El autor y poeta sirio Maher Sharafeddine, identificado con la oposición siria, escribió: «Este es uno de esos raros momentos en los que uno tiene el derecho natural de evitar la desgracia. Oh sirios, regocíjense por la desgracia de quienes los asesinaron».

