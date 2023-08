Arte en blanco y negro

Amanece el 23 de octubre de 1913 y está por nacer el hijo o hija de un sastre y su esposa, judíos que viven en Budapest, Hungría…lo esperan con amor…es un varón y se llamará Endre Feno Friedmann. Crece, estudia y piensa, ya es adolescente y se inclina por la libertad contra su gobierno. Sabe que será perseguido y se traslada a Berlín; abandona sus estudios universitarios y elige mantenerse dedicado a la fotografía, encuentra trabajo en el cuarto oscuro de una agencia, a veces le dan una cámara y lo mandan a tomar fotos en las calles. La cámara era pequeña, pero el objetivo era enorme: tratar de transmitir la condición humana a través de una lente.

El 27 de febrero de 1932 recibió su primera consigna importante, una manifestación en Copenhaguen en la que hablaría Trotski. Era uno entre muchos fotógrafos, pero, su fotografía de un hombre preocupado, exhausto, fue la mejor, Se publicó en una página completa de Der Welt Spiegel, fue su primer crédito y su distinción en el futuro, 8 años más tarde, estando en México vivió el asesinato de Trotski, retrato a su viuda saliendo del crematorio.

De Berlín viajo a Paris, se hizo amigo de otro fotógrafo, David ‘Chim” Seymour judío emigrado de Polonia que conoció a una persona en un camión atraído por una cámara Laica que llevaba y él nunca había visto, hablo con él, le interesaba la fotografía, se llamaba Henri Cartier-Bresson, se hicieron amigos y pronto se lo presentó a Friedmann en un café en Montparnasse, Chim tenía 23 años, Henry 26 y Endre 21, quien cambio su nombre a Roberto Capa en ’36, Henry tenía más en común con Chim, eran más serios, mas intelectuales, Capo era una fuerza viva, entusiasta, generoso, de gran personalidad, ingenioso con una alegría que encantaba a hombres y mujeres por igual.

Cartie-Breson era francés, hijo de una familia burguesa con buena posición en el mundo de los negocios, tenía un tío pintor que lo dirigió al mundo del arte. Admirador de los surrealistas asistía al salón de Gertrude Stein; después de su servicio militar y de viajar por África decidió que quería seguir viajando y trasmitir lo que viera, la fotografía era el medio para realizarlo. Sus fotos eran resultado de la paciencia y su instinto para elegir y capturar el momento único.

Capo pensaba que la buena fotografía se toma de cerca y se lanzaba a la acción por violenta que fuera, los tres fotógrafos eran de izquierda y viajaron a España. Capo y Chin son recordados como los fotógrafos sobresalientes de la Guerra Civil Española. Cartier-Bresson abandono la tarea por otra de belleza geométrica que fue elogiada. Capo le dijo: “ cuídate de las etiquetas, nunca te libraras de ellas…continua en tu camino con la etiqueta de fotógrafo periodista. Eso es lo que te dará placer de tu contacto con lo que esté sucediendo en el mundo.”

Un día de 1938, la revista inglesa Picture Post publico 26 fotografías de Capa , las primeras que tomo de la guerra con una foto del tamaño de una página con el título: El fotógrafo de Guerra más Grande en el Mundo”

La foto más famosa es ‘La caída del soldado’. El hombre, sobre un fondo blanco con una bala en la cabeza, está solo, su rifle cayendo a su lado y él está a punto de caer para atrás, muerto, fue tomada en el frente de Córdova el 5 de septiembre de 1936 y ha quedado como la foto insuperable de guerra. En 1990 un ministro español dijo: “[es] un icono universal a la par con el Guernica de Picasso.”

Capa tenía un sentido claro de la realidad y la vida y aunque era romántico y aventurero tenía un objetivo preciso desde sus años 20’s, su esquema le daría al fotógrafo la propiedad de su obra para que él y no las revistas que los comisionaban conservara los derechos de reproducción, no debería separarse de sus negativos y debería controlar como se usaba su material y podría rechazar comisiones. No sería una agencia convencional, sino una cooperativa; solo los fotógrafos podían invertir el balance de poder. Pero tenía que esperar, el mundo estaba en guerra

Después de ’39 Capa vivió pequeñas aventuras y eventos como huir de Francia a América. Se casó por un pasaporte, tomo fotos en Inglaterra y el norte de África, todo fue un preámbulo a su cobertura brillante y terrible de la campana de Estados Unidos de América en Italia y África.

El 6 de febrero de 1944 estuvo en el desembarco de las tropas de Estados Unidos en la playa de Omaha, sus fotos mostraban en enfoque cercano una batalla mucho más difícil y horrenda de lo que sugerían los primeros reportajes. Mando 106 fotos a Life. Un error de un ayudante en el cuarto oscuro solo dejo 11 en buen estado. La revista publico 8 en 7 paginas. El fotógrafo más grande de guerra había hecho un buen trabajo.

Capa, Chim y Cartier-Bresson estaban en Paris cuando fue liberada. Se vendían millones de revistas basadas en fotografías de una vida, un hombre y un mundo nuevos después de la devastación. Era el momento perfecto para hacer realidad el esquema de Capo

Los tres amigos y Jorge Rodge, fotógrafo de guerra ingles que había trabajado en Belsen, inauguraron, el 27 de mayo de 1947, Magnum Photo Inn. La primera agencia cooperativa internacional de fotógrafos

Autónomos.

Capo guiaba a los nuevos miembros y vendía su trabajo, dirigió Magnum en Paris de 1950 a 53.

Quince años más tarde uno de sus miembros escribió: “Magnum fue creada para permitirnos, y de hecho obligarnos a dar testimonio de nuestro tiempo y contemporáneos según nuestro talento e interpretaciones.”

Sin el trabajo de Chim, Magnun habría expirado o explotado. Capo no era un administrador y Chim era

calmado, considerado y racional, Capa llevaba tiempo sin guerras, tal vez no podía reportar otra. No fue a Corea. Estaba en Tokio exhibiendo su trabajo cuando el fotógrafo de Life que cubría la guerra en Viet Minh en Indochina Francesa tuvo que volver a su casa. Life busco a Capa y lo convenció para que tomara su lugar. A diferencia de otras guerras que había cubierto con un compromiso apasionado, esta de veras no le importaba, pero fue, Llevaba allí tres semanas y media cuando exploto por una mina. Tenía 40 años. El 25 de mayo de 1954

La grandeza de Capo era doble, escribió su amigo Jhon Steinbeck, “tenemos sus fotografías, pero tenía otro lado que pudo haber sido más importante, atraía jóvenes a su alrededor, los animaba, instruía y les ensenaba respeto por su arte,”

El gran fotógrafo Eve Arnold que entro a Magnum en los años 50’s y describío a Capo como “su universidad fotográfica.”